В спокойна обстановка започна балотажът на избора за кмет на димитровградското село Черногорово

В спокойна обстановка и в точния час 7:00 започна балотажът на избора за кмет на димитровградското село Черногорово, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Димитровград Димитър Гавазов.

В деня за размисъл преди днешния втори тур на предсрочния частичен местен вот няма подадени сигнали и жалби за нарушения, допълни той.

На 12 октомври до балотаж достигнаха кандидатите на ГЕРБ Лидия Молева, която събра 193 гласа, и Христина Статева от Движение за права и свободи, за която вота си дадоха 148 души. Третият участник, издигнатият от инициативен комитет Петьо Петков, отпадна със 129 гласа.

Вотът се наложи след кончината на избрания на редовните избори през 2023 г. Живко Янков на 1 юли т.г. В Черногорово 791 негови жители са с право на глас.