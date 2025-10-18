Избират на балотаж утре кмет на димитровградското село Черногорово

Кмет на димитровградското село Черногорово трябва да бъде избран на втори тур на предсрочните частични местни избори утре. До него на 12 октомври достигнаха кандидатите на ГЕРБ Лидия Молева, която събра 193 гласа, и Христина Статева от Движение за права и свободи, за която вота си дадоха 148 души. Третият участник, издигнатият от инициативен комитет - Петьо Петков, отпадна със 129 гласа.

Вотът се наложи след кончината на избрания на редовните избори през 2023 година Живко Янков на 1 юли т. г.

Както и на първия тур, паспортната служба в Районото управление на МВР в Димитровград ще е отворена на пълен работен ден, казаха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

В Черногорово 791 негови жители са с право на глас. В петък преди деня за размисъл на сайта на Общинската избирателна комисия нямаше данни за постъпили сигнали и жалби за изборни нарушения.