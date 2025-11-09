Световният шампион от 2019 От Тенак обяви, че напуска световният рали шампионат след края на сезона

Естонският пилот на Хюндай От Тенак обяви след Рали Юпония, че прекратява участието си в световния рали шампионат след края на настоящия сезон, предаде АФП. Така 38-годишният състезател, който стана световен шампион през 2019, ще участва за последно в Рали Саудитска Арабия, което ще се проведе между 25 и 29 ноември и с него се слага край на тазгодишния сезон.

От Тенак завърши на четвърто място в Рали Япония, като се възползва от отпадането на съотборника си Адриен Фурмо и по този начин стана първият пилот с Хюндай в класирането, след като подиумът бе само за пилоти на Тойота - Себастиен Ожие, Елфин Еванс и Сами Паяри.