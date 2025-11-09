Подробно търсене

Световният шампион от 2019 От Тенак обяви, че напуска световният рали шампионат след края на сезона

Христо Бонински
Световният шампион от 2019 От Тенак обяви, че напуска световният рали шампионат след края на сезона
Световният шампион от 2019 От Тенак обяви, че напуска световният рали шампионат след края на сезона
От Тенак (вдясно), снимка: wrc.com
Айчи ,  
09.11.2025 15:18
 (БТА)

Естонският пилот на Хюндай От Тенак обяви след Рали Юпония, че прекратява участието си в световния рали шампионат след края на настоящия сезон, предаде АФП. Така 38-годишният състезател, който стана световен шампион през 2019, ще участва за последно в Рали Саудитска Арабия, което ще се проведе между 25 и 29 ноември и с него се слага край на тазгодишния сезон.

От Тенак завърши на четвърто място в Рали Япония, като се възползва от отпадането на съотборника си Адриен Фурмо и по този начин стана първият пилот с Хюндай в класирането, след като подиумът бе само за пилоти на Тойота - Себастиен Ожие, Елфин Еванс и Сами Паяри.

 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:28 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация