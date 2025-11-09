Земетресение с магнитуд 6,9 предизвика слабо цунами по северното крайбрежие на Япония

site.btaЗеметресение с магнитуд 6,9 предизвика слабо цунами по северното крайбрежие на Япония
Японската метеорологична служба отмени кода за цунами, след като слабо вълнение удари северното крайбрежие на страната днес, съобщи Франс прес. Предупреждението бе издадено след земетресение с магнитуд 6,9, регистрирано във водите край префектура Ивате.
Първоначално метеорологична агенция оцени магнитуда на труса на 6,7, но по-късно го преоцени на 6,9. Геоложката служба на САЩ оцени земетресението на 6,8 по скалата на Рихтер.
Японските сеизмолози заявиха, че е имало и няколко вторични земетресения с магнитуд между 5,3 и 6,3.
Цунамито, достигнало префектура Ивате, беше толкова слабо, че експертите не успяха да го измерат с точност, заяви метеорологичната агенция. Първото предупреждение бе за възможни вълни до един метър, но местни пристанища в последствие съобщиха за поява на вълни с височина до 20 сантиметра.
По-рано през деня в района бяха регистрирани шест по-слаби труса, които почти не се усетиха на сушата. "Районът преживява поредица от сеизмични събития. Възможно е в следващите дни да има по-силни земетресения", предупреждават експерти от Японската метеорологичната служба.
/ИТ/
