АКТУАЛИЗИРАНА

Земетресение с магнитуд 6,9 предизвика слабо цунами по северното крайбрежие на Япония

Атанаси Петров
Илюстративна снимка: гара в японския град Мияко, префектура Ивате. Снимка: Yohei Kanesashi/Kyodo News via AP)
Токио,  
09.11.2025 14:56
 (БТА)

Японската метеорологична служба отмени кода за цунами, след като слабо вълнение удари северното крайбрежие на страната днес, съобщи Франс прес. Предупреждението бе издадено след земетресение с магнитуд 6,9, регистрирано във водите край префектура Ивате. 

Първоначално метеорологична агенция оцени магнитуда на труса на 6,7, но по-късно го преоцени на 6,9. Геоложката служба на САЩ оцени земетресението на 6,8 по скалата на Рихтер.

Японските сеизмолози заявиха, че е имало и няколко вторични земетресения с магнитуд между 5,3 и 6,3.

Цунамито, достигнало префектура Ивате, беше толкова слабо, че експертите не успяха да го измерат с точност, заяви метеорологичната агенция. Първото предупреждение бе за възможни вълни до един метър, но местни пристанища в последствие съобщиха за поява на вълни с височина до 20 сантиметра.

По-рано през деня в района бяха регистрирани шест по-слаби труса, които почти не се усетиха на сушата. "Районът преживява поредица от сеизмични събития. Възможно е в следващите дни да има по-силни земетресения", предупреждават експерти от Японската метеорологичната служба.

/ИТ/

Към 15:26 на 09.11.2025 Новините от днес

