Ботев Враца записа втора победа в Националната баскетболна лига

Отборът на Ботев Враца спечели дербито на новаците в Националната баскетболна лига с Локомотив Пловдив със 79:73 (14:20, 24:15, 24:19, 17:19).

Срещата от шестия кръг в Ботевград бе много равностойна, но символичните домакини от Враца наложиха волята си и записаха втори успех, с който се изкачиха на осмото място във временното класиране със 7 точки, колкото има и Локомотив, който е седми.

Гостите от Пловдив започнаха по-добре срещата и след първите десет минути игра водеха с 20:14, но врачани обърнаха хода на играта във втората четвърт. Те не само достигнаха до изравняване при 26:26, но и поведоха на полувремето с 38:35.

В средата на третата четвърт преднината на тима на Ботев стана двуцифрена за пръв път при 55:44, а в четвъртата част разликата достигна и до 15 точки. В края на двубоя тимът на Локомотив направи опит за финален щурм, но само направи поражението си по-почетно.

За победителите най-полезен с 27 точки бе капитанът Георги Герганов. Михаил Калинов прибави 14 точки, а с 13 завърши Ивайло Христов.

За Локомотив Пловдив Девърл Рамзи отбеляза 20 точки, а с 15 завърши Халил Милър.

Мачове от шестия кръг в Националната баскетболна лига за мъже: Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 79:73 (14:20, 24:15, 24:19, 17:19) от събота: Балкан - Левски - 96:58 (21:11, 21:18, 40:11, 14:18) Черно море Тича - Спартак Плевен - 81:90 (22:22, 22:22, 22:18, 15:28) Берое - Рилски спортист - 74:96 (24:24, 11:23, 17:26, 22:23) в понеделник: Академик Бултекс - Шумен Миньор Перник - почива временно класиране: 1. Рилски спортист 6 5 1 554:451 11 точки 2. Балкан 6 5 1 510:433 11 3. Черно море Тича 6 4 2 513:490 10 4. Спартак Плевен 5 4 1 421:382 9 5. Берое Стара Загора 6 3 3 496:503 9 6. Миньор 2015 5 3 2 411:429 8 7. Локомотив Пловдив 5 2 3 415:393 7 8. Ботев 2012 Враца 5 2 3 394:397 7 9. Академик Бултекс 99 5 1 4 376:421 6 10. Левски 5 0 5 346:453 5 11. Шумен 4 0 4 282:366 4