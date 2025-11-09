Ботев Враца записа втора победа в Националната баскетболна лига

Подробно търсене

Георги Крумов
Ботев Враца постигна втора победа в Националната баскетболна лига
Ботевград,  
09.11.2025 15:17
 (БТА)

Отборът на Ботев Враца спечели дербито на новаците в Националната баскетболна лига с Локомотив Пловдив със 79:73 (14:20, 24:15, 24:19, 17:19). 

Срещата от шестия кръг в Ботевград бе много равностойна, но символичните домакини от Враца наложиха волята си и записаха втори успех, с който се изкачиха на осмото място във временното класиране със 7 точки, колкото има и Локомотив, който е седми.

Гостите от Пловдив започнаха по-добре срещата и след първите десет минути игра водеха с 20:14, но врачани обърнаха хода на играта във втората четвърт. Те не само достигнаха до изравняване при 26:26, но и поведоха на полувремето с 38:35.

В средата на третата четвърт преднината на тима на Ботев стана двуцифрена за пръв път при 55:44, а в четвъртата част разликата достигна и до 15 точки. В края на двубоя тимът на Локомотив направи опит за финален щурм, но само направи поражението си по-почетно.

За победителите най-полезен с 27 точки бе капитанът Георги Герганов. Михаил Калинов прибави 14 точки, а с 13 завърши Ивайло Христов.

За Локомотив Пловдив Девърл Рамзи отбеляза 20 точки, а с 15 завърши Халил Милър.

 

Мачове от шестия кръг в Националната баскетболна лига за мъже:

Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 79:73 (14:20, 24:15, 24:19, 17:19)

от събота:
Балкан - Левски - 96:58 (21:11, 21:18, 40:11, 14:18)
Черно море Тича - Спартак Плевен - 81:90 (22:22, 22:22, 22:18, 15:28)
Берое - Рилски спортист - 74:96 (24:24, 11:23, 17:26, 22:23)

в понеделник:
Академик Бултекс - Шумен

Миньор Перник - почива

временно класиране:
 1. Рилски спортист      6   5    1   554:451  11 точки
 2. Балкан               6   5    1   510:433  11 
 3. Черно море Тича      6   4    2   513:490  10 
 4. Спартак Плевен       5   4 	  1   421:382  	9 
 5. Берое Стара Загора   6   3 	  3   496:503  	9
 6. Миньор 2015          5   3    2   411:429   8
 7. Локомотив Пловдив    5   2    3   415:393   7
 8. Ботев 2012 Враца     5   2    3   394:397   7
 9. Академик Бултекс 99  5   1    4   376:421   6
10. Левски               5   0    5   346:453   5
11. Шумен                4   0    4   282:366   4

/ГК/

