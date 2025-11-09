Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков (архив)
Велико Търново,  
09.11.2025 15:12
 (БТА)

Частично е възстановено движението през Прохода на Републиката, което беше временно преустановено заради катастрофа в района на Мишеморков хан, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът преминава двупосочно в една лента. Движението се регулира от екип на "Пътна полиция".

БТА припомня, че катастрофа между лек и товарен автомобил около 09:30 ч. тази сутрин наложи временното затваряне на прохода за автомобили и пренасочването на движението през прохода Шипка. 

