По време на паузата в шампионата трябва да има семинар на съдиите, заяви треньорът на Монтана Анатоли Нанков

Изказвания след мача от 15-ия кръг в Първа лига между Славия и Монтана (2:1):

Анатоли Нанков (старши треньор на Монтана):

"Играхме добре, поздравявам момчетата. Омръзна ми да си мълча. Имахме 2-3 чисти положения при 1:0 и дузпа на Витиньо. Ако беше обратна ситуация, може би Попов нямаше да се чуди въобще. Жалко за момчетата, те се стараха и се бориха. Не печелим точки, това е лошото. Футболистите се стараят много.

Защо изобщо има ВАР? Нямам думи. Гледаме повторения че има чиста дузпа, а Витиньо получава картон за симулация. Какво да кажа на футболистите.

Малембана е важен играч. Игра страхотно и обираше всички високи топки, получи контузия, но не това е най-важното. Опитваме се да играем футбол. Получаваме поздравления, но губим. Днес заслужавахме да победим. Паузата в първенството трябва да бъде използвана за семинар на съдиите".