Славия достигна до късен обрат срещу Монтана

Мач от 15-ия кръг в Първа футболна лига:

Славия - Монтана 2:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Филип Ежике 68, 1:1 Янис Гермуш 87, 2:1 Роберто Райчев 90+2

жълти картони: Васил Симеонов, Филип Ежике, Борис Димитров, Витиньо, Мартин Михайлов (Монтана)

главен съдия: Никола Попов

стадион "Александър Шаламанов"

състави

Славия: Леви Нтумба, Диего Фераресо (85-Владимир Медвед), Никола Савич, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Илиян Стефанов (23-Исак Соле), Мохамед Досо (75-Марко Милетич), Иван Минчев, Кристиян Балов (75-Роберто Райчев), Емил Стоев, Янис Гeрмуш

Монтана: Васил Симеонов, Кристофър Ачемпонг (67-Витиньо), Никола Борисов, Димитър Буров, Давид Малембана (84-Мартин Михайлов), Костадин Илиев, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Филип Ежике, Борис Димитров (80-Илиас Илиадис), Иван Коконов (80-Жоел Берхане)

Славия направи драматичен късен обрат с 2:1 у дома срещу Монтана в мач от 15-ия кръг в Първа лига. Гостите водеха с попадение аванс след средата втората част, но голове на Янис Гермуш и резервата Роберто Райчев обърнаха развоя на събитията на стадион "Александър Шаламанов".

В 23-ата минута домакините извършиха принудителна смяна, а Илиян Стефанов напусна терена с контузия и на негово място в игра влезе Исак Соле. "Белите" опитаха да изненадат монтанци с шутове от дистанция на Иван Минчев и Кристиян Балов.

В 36-ата минута шут на Борис Димитров не затрудни Леви Нтумба, а Никола Савич блокира опит за гол на Иван Коконов.

Три минути след почивката Никола Савич беше близо до попадението във вратата на Монтана.

В 68-ата минута Борис Димитров се пребори с Лазар Марин и навлезе в наказателното поле. Витиньо стреля с глава, топката се удари в гредата и се върна към Филип Ежике, който отблизо откри резултата.

Последва натиск за домакините, като в 73-ата минута Васил Симеонов спаси удар на Янис Гермуш, стрелял от въздуха след технично центриране на капитана Минчев. При ответната контра Борис Димитров не уцели вратата на столичани.

В 87-ата минута резервата Владимир Медвед центрира към близката греда, където защитата на Монтана изпусна Гермуш, който от много трудна позиция би с глава и изравни резултата.

В допълнителното време натискът на "белите" даде резултат. Емил Стоев проби по десния фланг и върна кълбото към Гермуш. Той комбинира с Минчев, който центрира към далечната греда. Оставеният сам Роберто Райчев с глава изпрати топката в мрежата за крайното 2:1.

Славия се изкачи на осмо място в класирането 18 точки, докато Монтана остава на 15-та позиция в Първа лига с 13 пункта.