Асен Даскалов
Показахме характер и се борихме до последно, радостни са в щаба на Славия след успеха срещу Монтана
снимка: Владимир Шоков/БТА (ЕВ)
София,  
09.11.2025 15:00
 (БТА)

Отзиви след срещата от 15-ия кръг в Първа лига между Славия и Монтана (2:1): 

Юлиян Петков (треньор на Славия):
"Показахме характер. Борихме се много, не се отказахме дори за минута. Благодарности на момчетата за работата по време на тренировките и в мачовете. Имаме страхотен колектив. Всички се раздадоха. 

Отборът на Монтана добре се беше прибрал в защита, обираха всички високи топки. Успяхме да обърнем и се поздравихме с краен успех.

Илиян Стефанов отдавна не беше играл. Исак също имаше проблеми, но се включи силно. След тази промяна младите и опитните направиха всичко възможно, за да победим."

