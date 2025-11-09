Олимпиакос продължава без грешка в първенството на Гърция, Александър Везенков не впечатли в мача с Кардица

Баскетболният шампион на Гърция Олимпиакос продължава без грешка в първенството на южната ни съседка, след като в мач от шестия кръг надигра тима на Кардица със 102:82.

В "Двореца на мира и приятелството" в Пирея домакините нямаха големи затруднения. Те отвориха двуцифрена преднина още в края на първото полувреме и макар в началото на последната част гостите да свалиха изоставането си до 10 пункта, до обрат не се стигна.

Българският национал Александър Везенков започна сред титулярите за тима на Йоргос Барцокас, но записа само 13 минути в игра, в които се отчете с 4 точки и 1 борба.

Наставникът на "червено-белите" реши да даде по-сериозно игрово време на баскетболисти, които по-рядко получават шанс за изява. Най-полезен за Олимпиакос с 19 точки бе Тайлър Дорси, а по 15 прибавиха Донта Хол, Кийнън Евънс, Алек Питърс и Еван Фурние.

За Кардица Брандън Джеферсън приключи с 16 точки, като гостите са на 11-о място в класирането с две победи и две загуби. Олимпиакос е едноличен лидер с шест успеха.