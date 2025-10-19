Към 16:00 часа избирателната активност на балотажа за кмет в димитровградското село Черногорово е 46,78 процента

Към 16:00 часа избирателната активност на балотажа в предсрочните частични избори за кмет в димитровградското село Черногорово е 46,78%, съобщиха от Общинската избирателна комисия (ОИК) в Димитровград.

Общо 370 от 791 имащи право на глас жители на селото са гласували. На първия тур по същото време избирателната активност беше 47,79%.

Както БТА вече информира, изборите тази сутрин започнаха навреме и в спокойна обстановка.

На първия тур на 12 октомври до балотаж достигнаха кандидатите на ГЕРБ Лидия Молева, която събра 193 гласа, и Христина Статева от Движение за права и свободи, за която вота си дадоха 148 души. Третият участник, издигнатият от инициативен комитет Петьо Петков, отпадна със 129 гласа.

Вотът се наложи след кончината на избрания на редовните избори през 2023 г. Живко Янков на първи юли тази година.

До този момент на сайта на ОИК няма публикувани решения по взето отношение за сигнали и жалби за нарушения.