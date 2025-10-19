България ще има пълноправен глас в еврозоната и ще спечели от стабилността и ликвидността на еврото, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард

В Европейската централна банка (ЕЦБ) с голяма радост приветстваме присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г., когато страната ще стане пълноправен член на валутния съюз. Това каза президентът на ЕЦБ Кристин Лагард в интервю за БНТ, излъчено в предаването "Интервюто", като добави, че България ще спечели от стабилността, ликвидността и предимствата на общата валута.

Лагард посочи, че в резултат на присъединяването България ще има място на масата на Управителния съвет като управителят на БНБ Димитър Радев ще представлява страната, ще има право на глас и мнение и ще участва в решенията по паричната политика, които ще се вземат във Франкфурт. През септември управителят на БНБ за първи път участва в на заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ, първоначално, в периода до началото на следващата година, като наблюдател.

Кристин Лагард обясни, че преминаването към еврото означава, че българските граждани и бизне ще могат да правят парични преводи, да пътуват и да сключват сделки навсякъде в еврозоната без да трябва да обменят пари. Няма да мислят за колебания на валутния курс, дали левът е по-евтин или по-скъп, по какъв курс ще се обменя. Паричната единица ще е една и съща за всички ни, посочи Лагард и добави, че това дава гъвкавост и стабилност, защото знаем точната й стойност. Това е силна парична единица, която се счита за втората резервна валута в света, посочи още тя.

Когато банките са част от евросистемата това означава повече стабилност, достъп до повече ликвидност, участие в по-голяма група банки, както и надзор, организиран последователно и съгласувано в системата, затова смятам, че по отношение на стабилност и достъп до ликвидност - това е реално преимущество, каза още президентът на ЕЦБ.

На въпрос, че гражданите имат въпроси и притеснения относно цените и инфлацията, свързани със замяната на лева с еврото, Кристин Лагард коментира, че промените винаги пораждат притеснения. По думите й в крайна сметка някои неща може да се окажат малко по-скъпи заради промяната, случват се малки разминавания, но като цяло в по-далечен план няма значителни промени.

Институциите могат да направят много, за да предотвратят злоупотреби при прехода от лев към евро, каза още Лагард. Мисля, че от август вече ще е въведен механизъм за превалутиране от лев към евро, който би трябвало да функционира най-малко една цяла година. Така, когато пазаруват хората ще могат да видят и сравнят цената в лева и в евро, и да проверят дали превръщането е коректно без възползване, без някой добавен в цената малък бонус, отбеляза тя.

Институциите трябва да прилагат правилата, защото принципът е превалутиране без вариации надолу или нагоре от гледна точка на потребителите. Затова те трябва наистина да налагат спазване на правилата и да се погрижат с тях да се съобразяват големите универсални магазини, но също и кафенетата и малките магазинчета - да не извличат полза, каза управителят на ЕЦБ.

В интервюто Кристин Лагард каза още, че никога не е била в България, като обяви свое предстоящо посещение по повод присъединяването на страната към еврото.