Мартин Леков
Надеждните публични финанси са основа на устойчивия растеж и котва на стабилността и доверието, каза гуверньорът на БНБ пред МВФ във Вашингтон
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
21.10.2025 16:06
 (БТА)

Надеждните публични финанси са основа на устойчивия растеж и котва на стабилността и доверието. Това посочи управи на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в свое изказване пред Европейския департамент на Международния валутен фонд (МВФ) – Диалог по политиките, по време на годишните срещи на МВФ и Световната банка, които се състояха миналата седмица във Вашингтон, САЩ.

В изказването си, цитирано от пресцентъра на БНБ, Димитър Радев посочва, че напълно споделя основното заключение на доклада на МВФ "Регионална икономическа перспектива", а именно, че Европа е изправена пред сложна и несигурна обстановка, в която запазването на стабилността и напредъкът на реформите трябва да вървят ръка за ръка.

Гуверньорът на БНБ споделя четири основни наблюдения относно перспективите и свързаните с политиката предизвикателства пред Европа, със специален акцент върху региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа, сред които устойчивостта на икономиките от региона, демографските и структурните фактори, предизвикателната външна среда и предизвикателствата пред фискалната политика.

Фискалната политика остава основният тест за доверие и отговорност, казва Радев.

По думите му докладът правилно подчертава значението на това да се отговори на нуждите от по-високи разходи, без да се застрашава фискалната устойчивост, като този баланс продължава да бъде труден в много части на Европа.

Благоразумната фискална политика не означава строги икономии – тя означава отговорност, подчертава Радев, добавяйки, че по-високите доходи и по-големите инвестиции са нужни, но без дисциплина и ефективност те биха могли да подкопаят стабилността, която би трябвало да укрепват.

В нашия регион доверието във фискалната рамка често е трудно постигано и лесно подкопавано. Урокът е ясен: надеждните публични финанси са основа на устойчивия растеж и котва на стабилността и доверието, посочва управителят на БНБ.

Според Радев в по-общ план предизвикателството пред Европа е не само да устои на несигурността, но и да я превърне в източник на обновление.

Това означава завършване на изграждането на единния пазар, задълбочаване на капиталовите пазари и ускоряване на реформите, които укрепват конкурентоспособността и устойчивостта на Европа, посочва той, добавяйки, че твърде често европейската политика остава реактивна и фрагментирана.

По думите му ако Европа действа решително и съгласувано, тя може да превърне своето многообразие в сила, но ако се колебае, рискува да загуби позиции в един все по-конкурентен свят.

По отношение на предстоящото присъединяване на България към еврозоната Димитър Радев подчертава, че това е не само ключов икономически етап, а стратегическо решение, което ще укрепи българската икономика в институционалната и финансова рамка на Европа.

Според него присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало, включително на по-дълбока отговорност за поддържане на фискална дисциплина, укрепване на институциите и следване на последователна реформаторска политика.

Това са принципите, върху които България – и нашият регион като цяло – трябва да продължат да изграждат конвергенция, устойчивост и дългосрочен растеж, добавя Димитър Радев.

/ЦМ/

