ОБНОВЕНА

Валерия Динкова
Израел обяви, че възобновява прилагането на примирието в ивицата Газа, след въздушните удари през деня
Разрушения в град Рафах, ивицата Газа, след израелски въздушен удар, 22 февруари 2024 г. Снимка: AP Photo/Fatima Shbair
Газа,  
19.10.2025 21:52
 (БТА)
Израелската армия тази вечер обяви възобновяването на прилагането на спирането на огъня в ивицата Газа, след като по-рано днес нанесе въздушни удари, след като обвини "Хамас" в нарушаване на примирието, предаде Ройтерс.  

Палестинската Гражданска защита съобщи, че най-малко 33 души са били убити при израелските въздушни удари.

Израелската армия заяви, че е ударила десетки цели на "Хамас", включително полеви командири, въоръжени бойци, тунел и оръжейни складове в палестинския анклав на фона на взаимните обвинения между Израел и палестинската групировка за нарушаване на примирието, постигнато с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, което влезе в сила на 10 октомври.

Израелската армия от своя страна обяви смъртта на двама свои военнослужещи. Според изявлението на пресслужбата на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана), двамата военни са убити по време на сражения в южната част на анклава, а още един войник е бил тежко ранен и е откаран в болница в Израел.

По информация на израелския новинарски портал "Инет", цитиран от ТАСС", група въоръжени палестински бойци е излязла от подземен тунел в района на град Рафах и е изстреляла противотанкова ракета срещу превозното средство, в което са се намирали двамата убити войници. Малко по-късно срещу израелски войник е открита стрелба в същия район, при която той е пострадал тежко.

Израел днес нанесе няколко въздушни удари в ивицата Газа и обяви, че спира хуманитарната помощ в анклава в отговор на атаките срещу нейните сили.

Представител от израелските сили за сигурност каза, че допускането на хуманитарна помощ в анклава е прекратено до второ нареждане, след "явното нарушение на примирието" от страна на "Хамас".

Израелски медии обаче съобщиха, че доставките на хуманитарна помощ ще бъдат възобновени утре, след натиск от страна на САЩ.

/ВД/

