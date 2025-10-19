Нетаняху нареди "твърди действия" след съобщенията за атаки на "Хамас" срещу израелските сили

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес нареди на армията "да предприема твърди действия срещу терористични цели в ивицата Газа", след съобщенията за атаки на "Хамас" срещу израелски войници, предаде ДПА.

Канцеларията на Нетаняху заяви, че премиерът е взел това решение след консултации с министъра на отбраната Израел Кац и силите за сигурност.

Израелската армия съобщи, че терористи са изстреляли противотанкови ракети и са открили огън срещу войници, които работят "за разрушаване на терористичната инфраструктура в района на Рафах" съгласно споразумението за примирие.

"В отговор ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) започнаха удари в района, за да елиминират заплахата и да разрушат тунелните шахти и военните структури, използвани за терористична дейност", заяви армията.

"Тези терористични действия представляват явно нарушение на споразумението за спиране на огъня и ЦАХАЛ ще отговори твърдо", се казва в изявлението.

Израелските медии по-рано съобщиха, че израелски самолети са атакували цели близо до Рафах в южната част на ивицата Газа.

Високопоставен израелски военнослужещ обвини "Хамас" за атаките срещу израелски войници.

"Два инцидента са се случили в района, контролиран от Израел, на изток от жълтата линия", заяви той, посочвайки линията, до която израелските войски трябваше да се изтеглят на 10 октомври, когато споразумението за спиране на огъня влезе в сила.

След разпространяването на тези информации, високопоставен представител на "Хамас" заяви, че групировката остава ангажирана с примирието.

Изат ар Ришек – член на политическото бюро на ислямистката групировка, обвини Израел в нарушаване на примирието и изфабрикуване на "фалшиви претексти", за да "оправдае престъпленията си".

Ришек не коментира съобщенията за атаки срещу израелските сили, но обвини Нетаняху, че се опитва да избегне ангажиментите си към посредниците за прекратяване на огъня под натиск от десните си коалиционни партньори.

След съобщенията за атаки на "Хамас" крайнодесният израелски министър по вътрешна сигурност Итамар Бен-Гвир поиска от Нетаняху да възобнови военните действия срещу "Хамас".

Той от самото начало критикува споразумението за спиране на огъня и гласува срещу него.

Държавният департамент на САЩ вчера предупреди, че "Хамас" планира атака срещу палестински цивилни. Той информира силите гаранти на мирния план за Газа за "достоверни доклади", показващи нарушаване на съществуващото примирие.

"Хамас" отхвърли обвиненията, като ги нарече "неоснователни твърдения", свързани с израелската пропаганда.