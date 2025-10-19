Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Нетаняху нареди "твърди действия" след съобщенията за атаки на "Хамас" срещу израелските сили

Валерия Динкова
Нетаняху нареди "твърди действия" след съобщенията за атаки на "Хамас" срещу израелските сили
Нетаняху нареди "твърди действия" след съобщенията за атаки на "Хамас" срещу израелските сили
Израелски войници в град Рафах в ивицата Газа, 3 юли 2024 г. Снимка: AP Photo/Ohad Zwigenberg, Pool
Тел Авив,  
19.10.2025 17:11
 (БТА)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес нареди на армията "да предприема твърди действия срещу терористични цели в ивицата Газа", след съобщенията за атаки на "Хамас" срещу израелски войници, предаде ДПА.

Канцеларията на Нетаняху заяви, че премиерът е взел това решение след консултации с министъра на отбраната Израел Кац и силите за сигурност.

Израелската армия съобщи, че терористи са изстреляли противотанкови ракети и са открили огън срещу войници, които работят "за разрушаване на терористичната инфраструктура в района на Рафах" съгласно споразумението за примирие.

"В отговор ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) започнаха удари в района, за да елиминират заплахата и да разрушат тунелните шахти и военните структури, използвани за терористична дейност", заяви армията.

"Тези терористични действия представляват явно нарушение на споразумението за спиране на огъня и ЦАХАЛ ще отговори твърдо", се казва в изявлението.

Израелските медии по-рано съобщиха, че израелски самолети са атакували цели близо до Рафах в южната част на ивицата Газа.

Високопоставен израелски военнослужещ обвини "Хамас" за атаките срещу израелски войници.

"Два инцидента са се случили в района, контролиран от Израел, на изток от жълтата линия", заяви той, посочвайки линията, до която израелските войски трябваше да се изтеглят на 10 октомври, когато споразумението за спиране на огъня влезе в сила.

След разпространяването на тези информации, високопоставен представител на "Хамас" заяви, че групировката остава ангажирана с примирието.

Изат ар Ришек – член на политическото бюро на ислямистката групировка, обвини Израел в нарушаване на примирието и изфабрикуване на "фалшиви претексти", за да "оправдае престъпленията си".

Ришек не коментира съобщенията за атаки срещу израелските сили, но обвини Нетаняху, че се опитва да избегне ангажиментите си към посредниците за прекратяване на огъня под натиск от десните си коалиционни партньори.

След съобщенията за атаки на "Хамас" крайнодесният израелски министър по вътрешна сигурност Итамар Бен-Гвир поиска от Нетаняху да възобнови военните действия срещу "Хамас".

Той от самото начало критикува споразумението за спиране на огъня и гласува срещу него.

Държавният департамент на САЩ вчера предупреди, че "Хамас" планира атака срещу палестински цивилни. Той информира силите гаранти на мирния план за Газа за "достоверни доклади", показващи нарушаване на съществуващото примирие.  

"Хамас" отхвърли обвиненията, като ги нарече "неоснователни твърдения", свързани с израелската пропаганда.

/ВС/

Свързани новини

19.10.2025 16:02

Военното крило на "Хамас" каза, че не знае за боеве в град Рафах в ивицата Газа

Военното крило на палестинското движение "Хамас" каза, че не знае за инциденти или боеве в град Рафах в ивицата Газа. Коментарът бе направен малко след като Израел съобщи, че е нанесъл въздушни удари в района за ликвидиране на заплаха от
19.10.2025 15:22

Израелската армия съобщи, че е нанесла въздушни удари в района на Рафах в Газа

Израелскската армия съобщи, че нейни изтребители са нанесли удари в района на град Рафах, ивицата Газа, за да ликвидират заплахата от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс. Военните посочиха, че с действията си
19.10.2025 13:56

Израел обвини "Хамас" в "грубо нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа; групировката отрече

Израелската армия обвинява ислямистката групировка "Хамас" в "грубо нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа чрез извършване на няколко директни атаки срещу израелски войски, заяви днес високопоставен израелски военен
19.10.2025 12:20

Израелски медии съобщават за военна атака срещу Газа

Израелските военни са предприели атака срещу Газа, съобщиха днес израелските медии, цитирани от Ройтерс.   За това се съобщава в момент, когато Израел и палестинското движение „Хамас“ продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:33 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация