Подробно търсене

ТПС: Израелските политически лидери изискват решителен отговор след атаките на „Хамас“ в Рафах

Александър Евстатиев
ТПС: Израелските политически лидери изискват решителен отговор след атаките на „Хамас“ в Рафах
ТПС: Израелските политически лидери изискват решителен отговор след атаките на „Хамас“ в Рафах
Снимка: ТПС
Йерусалим,  
19.10.2025 18:59
 (БТА)
Етикети

Израелски представители от целия политически спектър призоваха за възобновяване на боевете срещу „Хамас“, след като терористичната групировка наруши прекратяването на огъня с атака срещу израелски войници в Рафах, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

При действия, които може да са представлявали опит за отвличане на войници, „Хамас“ изстреля противотанкова ракета по превозно средство на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), предизвиквайки израелски въздушни удари.

„Хамас“ ще научи по трудния начин днес, че Израелските сили за отбрана са решени да защитят своите войници и да предотвратят всякаква опасност за тях. Инструктирахме ЦАХАЛ да действа решително срещу терористичните цели на „Хамас“ в Газа. „Хамас“ ще плати висока цена за всяка стрелба и нарушение на прекратяването на огъня и ако посланието не бъде разбрано, интензивността на реакциите ще се увеличат“, заяви израелският министър на отбраната Израел Кац.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху имаше консултации с висши служители по сигурността, преди да разпореди да се предприемат решителни действия срещу терористични цели в ивицата Газа, съобщиха представители на неговия кабинет.

„Атаката на „Хамас“ в Газа изисква решителен отговор. Само по този начин се определят правилата на играта“, написа в „Екс“ Яир Голан, председател на опозиционната Демократическа партия. 

„Пълната победа в ивицата Газа изисква изграждането на умерена алтернатива на управлението на „Хамас“, въпрос, който правителството пренебрегна, избирайки пълния провал“, допълни той.

Министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир призова премиера Бенямин Нетаняху да нареди незабавно връщане към мащабни военни операции.

„Призовавам премиера да нареди на израелската армия да поднови пълномащабните боеве в Ивицата с пълна сила“, написа в „Екс“ Бен-Гвир, лидер на дясната партия „Оцма Йехудит“. 

„Фалшивото убеждение, че „Хамас“ ще промени начина си на действие или дори ще спазва подписаното споразумение се оказа, неизненадващо, опасно за нашата сигурност“, подчерта Бен-Гвир.

Той описа „Хамас“ като нацистка терористична организация, която трябва да бъде напълно унищожена, колкото по-скоро, толкова по-добре.

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич, отявлен критик на прекратяването на огъня, който гласува против сделката, написа в „Екс“ публикация от една дума: „Война!“

Авигдор Либерман, ръководител на дясната опозиционна партия „Израел Бейтену“, определи реакцията като изпитание на силите.

„В Близкия изток се говори само един език – този на силата. Истинска политика на „Желязна стена“ – нулеви пропуквания, нулева толерантност“, написа той, обвинявайки „Хамас“, че тества границите, играе игри и протака връщането на телата на загиналите заложници.

Гласове от умерения десен политически спектър отправиха подобни предупреждения. Партията на резервистите, наскоро сформирана от Йоаз Хендел, заяви, че Израел трябва да се откаже от това, което се нарича „остарели концепции“ за по-малките армии и погрешна вяра във възпирането. 

„Ако не се разоръжат – ще се бием и ще ги унищожим. Ако не върнат падналите – ще влезем и ще ги вземем сами. Ако нарушат прекратяването на огъня? Ще възобновим боевете“, заяви Хендел.

Днес по-рано останките на двама заложници, върнати през нощта, бяха идентифицирани като Ронен Енгел и тайландския работник Сонтая Оакхарашри.

Петдесет и четири годишният Енгел беше убит от терористи на „Хамас“ в кибуц Нир Оз на 7 октомври 2023 г., докато защитаваше семейството си. Съпругата му Карина и дъщерите му Мика и Ювал бяха отвлечени и по-късно освободени по време на споразумението за прекратяване на огъня от ноември. През декември 2023 г. Израелските сили за отбрана потвърдиха, че Ронен е бил убит и че тялото се намира в Газа.

Оакхарашри беше отвлечен от овощните градини на кибуц Беери, където работеше, и впоследствие беше убит от „Хамас“. Израел обяви 30-годишния Оакхарашри за мъртъв въз основа на разузнавателна информация през май 2024 г. Той е надживян от седемгодишната му дъщеря.

Също днес Израел проведе прощална церемония с Бипин Джоши на летище „Бен-Гурион“, преди тялото му, за да бъде транспортирано до дома му в Непал. Двадесет и три годишният Джоши беше взет за заложник от кибуц Алумим и убит в Газа. 

Над 1200 души бяха убити, а 252 израелци и чужденци бяха пленени от „Хамас“ по време на нападението срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г. Телата на още 16 заложници остават в Газа.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)

/ВС/

Свързани новини

19.10.2025 19:10

Израел нанесе удари в Газа при първото голямо изпитание за примирието, след обвинения, че бойци на "Хамас" са атакували силите му

Израелската армия атакува днес цели в южната част на ивицата Газа, след като заяви, че нейни войници са били обстрелвани от бойци на "Хамас", при първото голямо изпитание за договореното с посредничеството на САЩ споразумение за спиране на огъня,
19.10.2025 17:11

Нетаняху нареди "твърди действия" след съобщенията за атаки на "Хамас" срещу израелските сили

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес нареди на армията "да предприема твърди действия срещу терористични цели в ивицата Газа", след съобщенията за атаки на "Хамас" срещу израелски войници, предаде ДПА. Канцеларията на Нетаняху заяви, че
19.10.2025 15:22

Израелската армия съобщи, че е нанесла въздушни удари в района на Рафах в Газа

Израелскската армия съобщи, че нейни изтребители са нанесли удари в района на град Рафах, ивицата Газа, за да ликвидират заплахата от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс. Военните посочиха, че с действията си
19.10.2025 15:09

Петнадесет тела на палестинци бяха върнати от Израел в Газа, съобщи Здравното министерство на анклава

Министерството на здравеопазването на Газа, ръководено от "Хамас", обяви днес, че телата на още 15 палестинци са били върнати в Газа от Израел и с това броят на репатрираните тела от началото на седмицата в ивицата Газа достигна 150, предаде Франс
19.10.2025 13:56

Израел обвини "Хамас" в "грубо нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа; групировката отрече

Израелската армия обвинява ислямистката групировка "Хамас" в "грубо нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа чрез извършване на няколко директни атаки срещу израелски войски, заяви днес високопоставен израелски военен
19.10.2025 12:20

Израелски медии съобщават за военна атака срещу Газа

Израелските военни са предприели атака срещу Газа, съобщиха днес израелските медии, цитирани от Ройтерс.   За това се съобщава в момент, когато Израел и палестинското движение „Хамас“ продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на
19.10.2025 03:23

Израел е получил телата на двама заложници, предадени от "Хамас" на Червения кръст

Израел съобщи, че е получил телата на още двама заложници, предадени от палестинската групировка "Хамас" съгласно споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Франс прес. "Израел получи чрез Червения кръст телата на двама
19.10.2025 00:39

Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, съобщи израелската армия

Представители на Червения кръст са получили телата на двама израелски заложници, държани в ивицата Газа, в рамките на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", съобщи израелската армия,
18.10.2025 19:21

Израел заяви, че граничният пункт Рафах остава затворен до второ нареждане

Израелският премиер Бенямин Нетаняху тази вечер заяви, че граничният пункт Рафах ще остане затворен до второ нареждане, малко след като палестинското посолство в Египет заяви, че той ще бъде отворен в понеделник, предаде Ройтерс.
18.10.2025 18:14

Граничният пункт Рафах в Газа ще бъде отворен отново в понеделник, съобщи палестинското посолство в Египет

Граничният пункт Рафах в Газа, намиращ се на границата с Египет, ще бъде отворен отново в понеделник, съобщи палестинското посолство в Кайро в изявление, цитирано от Ройтерс.
17.10.2025 21:14

Израел каза, че Нобеловата лауреатка за мир Мачадо е разговаряла по телефона с премиера Нетаняху и е засвидетелствала подкрепата си за страната

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която получи тазгодишната Нобелова награда за мир, е засвидетелствала подкрепата си за Израел в телефонен разговор с министър-председателя на страната Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на канцеларията на израелския премиер.
17.10.2025 16:41

Европейски нюзрум: Остава ли Европа на заден план? ЕС се стреми да изиграе по-силна роля в бъдещето на Газа

Общественото мнение и неправителствените организации настояват за по-принципнa и твърда позиция на ЕС в Газа, но ефективността на политическото обединение ще зависи от способността му да преодолее вътрешни препятствия и да превърне думите в конкретни действия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:19 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация