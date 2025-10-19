Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, съобщи израелската армия

Представители на Червения кръст са получили телата на двама израелски заложници, държани в ивицата Газа, в рамките на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", съобщи израелската армия, цитирана от Франс прес.

"Според информацията, предоставена от Червения кръст, два ковчега с тленните останки на загиналите заложници са били предадени и са напът към (израелските) сили в ивицата Газа", се посочва още в изявлението на израелските въоръжени сили.

Очаква се след предаването на телата на Израел съдебномедицински институт в Тел Авив да определи самоличността им.

По-рано днес въоръженото крило на "Хамас" обяви, че тази вечер ще предаде телата на още двама мъртви израелски заложници, държани в ивицата Газа. Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах между ивицата Газа и Египет с връщането на всички мъртви заложници, след като палестинското посолство в Кайро съобщи, че граничният пункт ще бъде отворен отново в понеделник.

Съгласно споразумението за спиране на огъня между "Хамас" и Израел, групировката трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви до 9 ч. в понеделник, 13 октомври.

Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник насам е върнала едва десет от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в ивицата Газа.