Подробно търсене

Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, съобщи израелската армия

Илиян Цвейн
Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, съобщи израелската армия
Червеният кръст е получил телата на двама заложници, държани в Газа, съобщи израелската армия
Роза на ковчега на убитата израелска заложничка Инбар Хайман, 17 октомври 2025 година. Снимка: АП/Francisco Seco
Йерусалим,  
19.10.2025 00:39
 (БТА)
Етикети

Представители на Червения кръст са получили телата на двама израелски заложници, държани в ивицата Газа, в рамките на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", съобщи израелската армия, цитирана от Франс прес.

"Според информацията, предоставена от Червения кръст, два ковчега с тленните останки на загиналите заложници са били предадени и са напът към (израелските) сили в ивицата Газа", се посочва още в изявлението на израелските въоръжени сили.

Очаква се след предаването на телата на Израел съдебномедицински институт в Тел Авив да определи самоличността им.

По-рано днес въоръженото крило на "Хамас" обяви, че тази вечер ще предаде телата на още двама мъртви израелски заложници, държани в ивицата Газа. Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах между ивицата Газа и Египет с връщането на всички мъртви заложници, след като палестинското посолство в Кайро съобщи, че граничният пункт ще бъде отворен отново в понеделник

Съгласно споразумението за спиране на огъня между "Хамас" и Израел, групировката трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви до 9 ч. в понеделник, 13 октомври.

Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник насам е върнала едва десет от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в ивицата Газа.

/ИЦ/

Свързани новини

19.10.2025 01:38

САЩ твърдят, че имат "достоверни сведения" за предстоящо нарушение на примирието с Израел от страна на "Хамас"

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е информирал страните, гарантиращи споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, за наличието на "достоверни сведения", сочещи, че "Хамас" ще наруши спазването на примирието, предаде Ройтерс. Според
18.10.2025 22:09

"Хамас" предава още две тела на заложници, а Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах с връщането на всички заложници

Въоръженото крило на "Хамас" обяви, че тази вечер ще предаде телата на още двама израелски заложници, държани в ивицата Газа, след като Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах, който е ключов за опустошената палестинска територия, с връщането на всички мъртви заложници, предаде Франс прес.
18.10.2025 19:21

Израел заяви, че граничният пункт Рафах остава затворен до второ нареждане

Израелският премиер Бенямин Нетаняху тази вечер заяви, че граничният пункт Рафах ще остане затворен до второ нареждане, малко след като палестинското посолство в Египет заяви, че той ще бъде отворен в понеделник, предаде Ройтерс.
18.10.2025 15:40

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа, съобщи министерството на здравеопазването на анклава

Министерството на здравеопазването на Газа, контролирано от "Хамас", съобщи днес, че Израел е върнал 15 тела на палестинци, с което броят на репатрираните тела в ивицата Газа от понеделник насам достигна 135, предаде Франс прес.
18.10.2025 01:36

Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено от "Хамас" на Червения кръст в Газа

Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено вчера вечерта от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Червения кръст в ивицата Газа, предаде Франс прес.Информацията бе оповестена от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.
18.10.2025 01:36

Израел съобщи, че е идентифицирал тялото на заложник, предадено снощи от "Хамас"

Канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху съобщи, че тленните останки на загинал заложник, предадени снощи от палестинското движение "Хамас", са разпознати и принадлежат на Елияху Маргалит, предаде Франс прес. Израелската
17.10.2025 21:14

Израел каза, че Нобеловата лауреатка за мир Мачадо е разговаряла по телефона с премиера Нетаняху и е засвидетелствала подкрепата си за страната

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която получи тазгодишната Нобелова награда за мир, е засвидетелствала подкрепата си за Израел в телефонен разговор с министър-председателя на страната Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на канцеларията на израелския премиер.
17.10.2025 08:28

Движението "Хамас" отново потвърди ангажимента си да изпълни мирния план в Газа, включително връщането на всички тела на заложници

Палестинското ислямистко движение "Хамас" днес потвърди ангажимента си да прилага споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа, договорено с Израел под егидата на САЩ, и отново обеща да предаде тленните останки на всички заложници, предаде Франс прес.
16.10.2025 15:18

Израел върна в Газа телата на още 30 палестинци

Израел върна в ивицата Газа телата на 30 палестинци, с което общият брой на върнатите тела достигна 120, съобщиха назначените от "Хамас" здравни власти в палестинската територия и болница "Насър" в Хан Юнис, цитирани от Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:36 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация