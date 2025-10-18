Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено от "Хамас" на Червения кръст в Газа

Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено вчера вечерта от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Червения кръст в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Информацията бе оповестена от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа", се казва в изявление на премиерската канцелария.

Тялото ще бъде откарано за определяне на самоличността на загиналия заложник.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава, при която убиха много израелци и взеха заложници, които бяха отведени в Газа.