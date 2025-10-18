Подробно търсене

Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено от "Хамас" на Червения кръст в Газа

Божидар Захариев
Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено от "Хамас" на Червения кръст в Газа
Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено от "Хамас" на Червения кръст в Газа
Карта на Израел и палестинските територии - изображение: AP
Йерусалим,  
18.10.2025 01:36
 (БТА)
Етикети

Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено вчера вечерта от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Червения кръст в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Информацията бе оповестена от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

"Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа", се казва в изявление на премиерската канцелария.

Тялото ще бъде откарано за определяне на самоличността на загиналия заложник.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава, при която убиха много израелци и взеха заложници, които бяха отведени в Газа.

/БЗ/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:29 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация