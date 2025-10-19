Подробно търсене

Израел идентифицира и двете тела на заложници, върнати от "Хамас" през уикенда

Алексей Маргоевски
Роза на ковчега на убитата израелска заложничка Инбар Хайман, 17 октомври 2025 година. Снимка: АП/Francisco Seco
Тел Авив,  
19.10.2025 15:02
 (БТА)
Израел идентифицира и двете тела на заложници, върнати през уикенда от "Хамас", предадоха ДПА и Франс прес.

Първото е на баща на три деца, убит от палестинската ислямистка групировка, докато защитавал семейството си, чието тяло след това е било откарано в Газа.

"Ронен Томи Енгел беше убит от терористите на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., когато излезе да защити семейството си от терористите, а тялото му беше откарано в ивицата Газа", написаха днес израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) в канала си в "Телеграм".

Форумът на семействата на заложниците и изчезналите лица съобщи, че 54-годишният Енгел е бил фотограф.

Той е бил от кибуца Нир Оз, близо до израелската граница с Газа. "Хамас" отвлече съпругата му и двете му дъщери по време на атаката и ги отведе в Газа. Те бяха освободени като част от споразумение за заложници през ноември 2023 г.

Енгел беше обявен за мъртъв на 1 декември 2023 г., но Хамас задържа тялото му до неотдавнашното споразумение, което доведе до прекратяване на огъня, връщане на израелските заложници и освобождаване на хиляди палестински затворници от израелските затвори.

Израелските власти идентифицираха и второто тяло, върнато вчера от "Хамас". То е на тайландския гражданин Сонтая Оакхарашри, съобщи днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от АФП.

Правителството "остава решено, ангажирано и работи неуморно за репатрирането на всички загинали заложници", се добавя в изявлението.

Смъртта на Сонтая Оакхарашри беше обявена на 17 май 2024 г., денят, в който той трябваше да отпразнува 31-вия си рожден ден. Този тайландец е бил селскостопански работник в кибуца Беери, в южната част на Израел, когато е бил убит по време на безпрецедентната атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Тялото му също е било пренесено в Газа.

"Хамас" твърди, че е трудно да се намерят телата на заложниците, защото са погребани под развалините на бомбардирани сгради и на тунели, които са били разрушени по време на продължилата две години война в Газа.

