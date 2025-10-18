"Хамас" предава още две тела на заложници, а Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах с връщането на всички заложници

Въоръженото крило на "Хамас" обяви, че тази вечер ще предаде телата на още двама израелски заложници, държани в ивицата Газа, след като Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах, който е ключов за опустошената палестинска територия, с връщането на всички мъртви заложници, предаде Франс прес.

Бригадите "Изедин ал Касам" ще предадат в 22 ч. местно време (и българско) "телата на двама израелски пленници, чиито останки бяха открити днес в ивицата Газа", се казва в изявление, публикувано в канала им в приложението "Телеграм".

Малко по-рано канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заяви, че отварянето на граничен пункт Рафах между ивицата Газа и Египет "ще бъде разгледано в зависимост от това как "Хамас" изпълнява задължението си да върне телата на мъртвите заложници и да прилага договорената рамка".

Пунктът на границата с Египет, за чието отваряне хуманитарните агенции призоваха, тъй като е от решаващо значение за влизането на помощ, "ще остане затворен до второ нареждане", се добавя в изявлението, публикувано малко, след като палестинското посолство в Египет съобщи, че пунктът ще бъде отворен в понеделник.

Съгласно споразумението за спиране на огъня "Хамас" трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви" до 9 ч. в понеделник, 13 октомври.

Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник насам е върнала едва десет от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в ивицата Газа.

По-рано днес израелските власти обявиха, че са идентифицирали тялото, предадено от "Хамас" вчера. То е на 70-годишния Елияху Маргалит, убит по време на атаката на 7 октомври. В замяна израелската армия предаде телата на 15 палестинци.

Израел повтори, че няма "да пести усилия, докато всички мъртви заложници не бъдат върнати" и обвини "Хамас" в нарушаване на споразумението за спиране на огъня след забавяне на предаването им.

Говорителят на палестинската групировка Хазем Касем потвърди ангажимента на движението за връщането на всички тела на заложници, но подчерта, че това "ще изисква време".

Екип от турската служба за управление на бедствията чака от египетската страна на границата с ивицата Газа, за да се включи в издирването на телата под разрушенията в Газа, съобщиха турските власти.

Ислямисткото движение освен това също осъди "многобройните нарушения на споразумението" от страна на Израел.

Според палестинската Гражданска защита, работеща под властта на "Хамас", девет палестинци са били убити вчера при израелска стрелба срещу автобус, превозващ разселени лица в град Газа. Израелската армия заяви, че нейните войници са стреляли по "подозрително" превозно средство.

Междувременно ръководителят на хуманитарните операции на ООН Том Флетчър днес посети град Газа, който е опустошен след двегодишната война, и отбеляза, че основната задача пред международните хуманитарни организации е осигуряването на базови услуги и храна.

Флетчър, който е първият високопоставен представител на ООН, посетил ивицата Газа след спирането на огъня на 10 октомври, пристигна в града с конвой от джипове на ООН.

"Бях тук преди седем или осем месеца. Повечето от тези сгради все още съществуваха. Но сега е абсолютно ужасяващо да видиш голяма част от града, превърнат в пейзаж на опустошение", каза той пред АФП от квартал "Шейх Радуан", където инспектира завод за преработка на отпадъци.

Голяма част от палестинската територия бе разрушена по време на израелската офанзива, започнала в отговор на безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелската армия контролира целия достъп до ивицата Газа. Споразумението за спиране на огъня съгласно плана на американския президент Доналд Тръмп предвижда допускането на повече хуманитарна помощ за цивилното население, което изпитва недостиг на всякакви продукти.

"Сега имаме мащабен 60-дневен план за увеличаване на доставките от храна, разпределяне на един милион порции храна дневно, започване на възстановяването на здравния сектор, поставяне на палатки за зимата и връщането на стотици хиляди деца обратно в училище", каза Флетчър.