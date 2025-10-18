Подробно търсене
"Хамас" предава още две тела на заложници, а Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах с връщането на всички заложници

Валерия Динкова

Валерия Динкова
"Хамас" предава още две тела на заложници, а Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах с връщането на всички заложници
"Хамас" предава още две тела на заложници, а Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах с връщането на всички заложници
Погребението на един от върнатите от "Хамас" мъртви израелски заложници, 16 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Francisco Seco
Газа,  
18.10.2025 22:09
 (БТА)
Въоръженото крило на "Хамас" обяви, че тази вечер ще предаде телата на още двама израелски заложници, държани в ивицата Газа, след като Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах, който е ключов за опустошената палестинска територия, с връщането на всички мъртви заложници, предаде Франс прес.

Бригадите "Изедин ал Касам" ще предадат в 22 ч. местно време (и българско) "телата на двама израелски пленници, чиито останки бяха открити днес в ивицата Газа", се казва в изявление, публикувано в канала им в приложението "Телеграм".

Малко по-рано канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заяви, че отварянето на граничен пункт Рафах между ивицата Газа и Египет "ще бъде разгледано в зависимост от това как "Хамас" изпълнява задължението си да върне телата на мъртвите заложници и да прилага договорената рамка".

Пунктът на границата с Египет, за чието отваряне хуманитарните агенции призоваха, тъй като е от решаващо значение за влизането на помощ, "ще остане затворен до второ нареждане", се добавя в изявлението, публикувано малко, след като палестинското посолство в Египет съобщи, че пунктът ще бъде отворен в понеделник.

Съгласно споразумението за спиране на огъня "Хамас" трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви" до 9 ч. в понеделник, 13 октомври.

Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник насам е върнала едва десет от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в ивицата Газа.

По-рано днес израелските власти обявиха, че са идентифицирали тялото, предадено от "Хамас" вчера. То е на 70-годишния Елияху Маргалит, убит по време на атаката на 7 октомври. В замяна израелската армия предаде телата на 15 палестинци.

Израел повтори, че няма "да пести усилия, докато всички мъртви заложници не бъдат върнати" и обвини "Хамас" в нарушаване на споразумението за спиране на огъня след забавяне на предаването им.

Говорителят на палестинската групировка Хазем Касем потвърди ангажимента на движението за връщането на всички тела на заложници, но подчерта, че това "ще изисква време".

Екип от турската служба за управление на бедствията чака от египетската страна на границата с ивицата Газа, за да се включи в издирването на телата под разрушенията в Газа, съобщиха турските власти.

Ислямисткото движение освен това също осъди "многобройните нарушения на споразумението" от страна на Израел.

Според палестинската Гражданска защита, работеща под властта на "Хамас", девет палестинци са били убити вчера при израелска стрелба срещу автобус, превозващ разселени лица в град Газа. Израелската армия заяви, че нейните войници са стреляли по "подозрително" превозно средство.

Междувременно ръководителят на хуманитарните операции на ООН Том Флетчър днес посети град Газа, който е опустошен след двегодишната война, и отбеляза, че основната задача пред международните хуманитарни организации е осигуряването на базови услуги и храна.

Флетчър, който е първият високопоставен представител на ООН, посетил ивицата Газа след спирането на огъня на 10 октомври, пристигна в града с конвой от джипове на ООН.

"Бях тук преди седем или осем месеца. Повечето от тези сгради все още съществуваха. Но сега е абсолютно ужасяващо да видиш голяма част от града, превърнат в пейзаж на опустошение", каза той пред АФП от квартал "Шейх Радуан", където инспектира завод за преработка на отпадъци.

Голяма част от палестинската територия бе разрушена по време на израелската офанзива, започнала в отговор на безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелската армия контролира целия достъп до ивицата Газа. Споразумението за спиране на огъня съгласно плана на американския президент Доналд Тръмп предвижда допускането на повече хуманитарна помощ за цивилното население, което изпитва недостиг на всякакви продукти.

"Сега имаме мащабен 60-дневен план за увеличаване на доставките от храна, разпределяне на един милион порции храна дневно, започване на възстановяването на здравния сектор, поставяне на палатки за зимата и връщането на стотици хиляди деца обратно в училище", каза Флетчър.

18.10.2025 23:06

Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план, включваща разоръжаването на групировката, заяви Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви тази вечер, че войната с "Хамас" ще приключи след втората фаза на споразумението за  прекратяване на огъня в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на палестинското ислямистко движение, предаде Франс
18.10.2025 19:21

Израел заяви, че граничният пункт Рафах остава затворен до второ нареждане

Израелският премиер Бенямин Нетаняху тази вечер заяви, че граничният пункт Рафах ще остане затворен до второ нареждане, малко след като палестинското посолство в Египет заяви, че той ще бъде отворен в понеделник, предаде Ройтерс.
18.10.2025 18:14

Граничният пункт Рафах в Газа ще бъде отворен отново в понеделник, съобщи палестинското посолство в Египет

Граничният пункт Рафах в Газа, намиращ се на границата с Египет, ще бъде отворен отново в понеделник, съобщи палестинското посолство в Кайро в изявление, цитирано от Ройтерс.
15.10.2025 20:52

ООН: Израел трябва незабавно да отвори всички пунктове за доставяне на хуманитарна помощ в ивицата Газа

Израел трябва да отвори незабавно всички пунктове за достъп на хуманитарна помощ в ивицата Газа, заяви днес ръководителят на хуманитарните операции на ООН Том Флетчър, цитиран от Франс прес.
15.10.2025 15:56

Гранични полицаи на ЕС са в "режим на готовност" за разполагане на пункта "Рафах"

Гражданската мисия на Европейския съюз за наблюдение на основния граничен пункт между Газа и Египет е в "режим на готовност" след съобщения, че отварянето на граничния пункт "Рафах" може да бъде отложено, предаде ДПА. Мисията "остава в готовност да
14.10.2025 23:43

Израел заяви, че "Хамас" е предал телата на още четирима мъртви заложници на Червения кръст

Палестинското ислямистко движение "Хамас" е предало телата на още четирима мъртви заложници на Международния комитет на Червения кръст, съобщи днес израелската армия, цитирана от ДПА.

