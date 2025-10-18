Подробно търсене

Илиян Цвейн
Бенямин Нетаняху обяви, че ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел на предстоящите избори
Снимка: Alex Kolomoisky/Pool Photo via AP, архив
Йерусалим,  
18.10.2025 23:56
 (БТА)
Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху обяви в събота вечерта, че ще се кандидатира за нов мандат на предстоящите избори, предаде Франс прес.

В ефира на израелския "Канал 14" Нетаняху съобщи, че планира да се кандидатира за премиер на следващите избори.

Той изрази увереност, че ще спечели изборите за парламент (Кнесета), които се очаква да се проведат през есента на 2026 година.

Като лидер на дясната партия "Ликуд" ("Съюз"), Нетаняху държи рекорда за най-много години начело на израелското правителство - общо над 18 години, с прекъсвания, от 1996 г. насам.

По време на последните парламентарни избори през 2022 г. десният блок, воден от Нетаняху, който беше свален от власт през юни 2021 г. след 12 години непрекъснато управление, спечели най-много гласове.

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа, припомня АФП.

От началото на войната, предизвикана от безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел, семействата на отвлечените заложници от палестинското движение остро критикуваха неговото управление.

/ИЦ/

Към 02:36 на 19.10.2025 Новините от днес

