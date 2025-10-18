Подробно търсене

Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план, включваща разоръжаването на групировката, заяви Нетаняху

Илиян Цвейн
Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план, включваща разоръжаването на групировката, заяви Нетаняху
Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план, включваща разоръжаването на групировката, заяви Нетаняху
Израелският премиер Бенямин Нетаняху, Снимка: Nathan Howard/Pool Photo via AP, архив
Йерусалим,  
18.10.2025 23:06
 (БТА)
Етикети

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви тази вечер, че войната с "Хамас" ще приключи след втората фаза на споразумението за  прекратяване на огъня в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на палестинското ислямистко движение, предаде Франс прес.

Втората фаза "включва също така разоръжаването на "Хамас", или по-точно демилитаризацията на ивицата Газа, а преди това – конфискацията на оръжията на "Хамас"", заяви Нетаняху в ефира на израелския "Канал 14".

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", допълни израелският лидер.

/ИЦ/

Свързани новини

18.10.2025 22:09

"Хамас" предава още две тела на заложници, а Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах с връщането на всички заложници

Въоръженото крило на "Хамас" обяви, че тази вечер ще предаде телата на още двама израелски заложници, държани в ивицата Газа, след като Израел обвърза отварянето на граничния пункт Рафах, който е ключов за опустошената палестинска територия, с връщането на всички мъртви заложници, предаде Франс прес.
18.10.2025 18:14

Граничният пункт Рафах в Газа ще бъде отворен отново в понеделник, съобщи палестинското посолство в Египет

Граничният пункт Рафах в Газа, намиращ се на границата с Египет, ще бъде отворен отново в понеделник, съобщи палестинското посолство в Кайро в изявление, цитирано от Ройтерс.
18.10.2025 15:40

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа, съобщи министерството на здравеопазването на анклава

Министерството на здравеопазването на Газа, контролирано от "Хамас", съобщи днес, че Израел е върнал 15 тела на палестинци, с което броят на репатрираните тела в ивицата Газа от понеделник насам достигна 135, предаде Франс прес.
18.10.2025 15:02

Девет убити при израелски обстрел срещу автобус в Газа, съобщи Гражданската отбрана на анклава

Гражданската отбрана в ивицата Газа, действаща под ръководството на "Хамас", съобщи днес, че е извадила телата на девет палестинци, които според нея са били убити вчера при израелски обстрел срещу автобус, предаде Франс прес.
18.10.2025 01:36

Израел съобщи, че е идентифицирал тялото на заложник, предадено снощи от "Хамас"

Канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху съобщи, че тленните останки на загинал заложник, предадени снощи от палестинското движение "Хамас", са разпознати и принадлежат на Елияху Маргалит, предаде Франс прес. Израелската
30.09.2025 10:55

АФП: Какво съдържат 20-те точки от плана на Тръмп за край на войната в ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, водена между Израел и „Хамас“ и за бъдещето на тази палестинска територия. Франс прес обобщава точките от плана на Тръмп. 1.      Ивицата Газа ще

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:43 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация