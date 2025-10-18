Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план, включваща разоръжаването на групировката, заяви Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви тази вечер, че войната с "Хамас" ще приключи след втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на палестинското ислямистко движение, предаде Франс прес.

Втората фаза "включва също така разоръжаването на "Хамас", или по-точно демилитаризацията на ивицата Газа, а преди това – конфискацията на оръжията на "Хамас"", заяви Нетаняху в ефира на израелския "Канал 14".

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", допълни израелският лидер.