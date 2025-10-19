Израелски медии съобщават за военна атака срещу Газа

Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Виктор Турмаков
Карта на ивицата Газа.Инфографика: БТА (ПК)
Газа,  
19.10.2025 12:20
 (БТА)
Израелските военни са предприели атака срещу Газа, съобщиха днес израелските медии, цитирани от Ройтерс.  

За това се съобщава в момент, когато Израел и палестинското движение „Хамас“ продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което да сложи край на войната в анклава.

Няма незабавен коментар от израелските военни относно съобщеното нападение.

Израелската телевизия „Кан“  съобщи, че военновъздушните сили атакуват Рафах в южната част на Газа. Повечето медии определиха атаката като въздушни удари.

Израелските военни заявиха в петък, че „няколко терористи“ са открили огън по войници в района на Рафах, без да са причинили наранявания. По-късно военните заявиха, че са ударили друга група „терористи“, които са се приближавали към войските в Хан Юнис в същия ден. Военните ще продължат да действат за отстраняване на непосредствените заплахи, съобщиха оттам.

