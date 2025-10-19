Подробно търсене

Петнадесет тела на палестинци бяха върнати от Израел в Газа, съобщи Здравното министерство на анклава

Алексей Маргоевски
Изображение: БТА
Газа,  
19.10.2025 15:09
 (БТА)
Министерството на здравеопазването на Газа, ръководено от "Хамас", обяви днес, че телата на още 15 палестинци са били върнати в Газа от Израел и с това броят на репатрираните тела от началото на седмицата в ивицата Газа достигна 150, предаде Франс прес.

В рамките на споразумение за прекратяване на огъня, договорено от американския президент Доналд Тръмп, Израел трябва да върне телата на 15 палестинци за всяко върнато тяло на израелски гражданин.

Израел обяви днес, че е идентифицирал телата на двама заложници, върнати от "Хамас" в рамките на споразумението за прекратяване на огъня.

Съгласно договорката между "Хамас" и Израел, подкрепяно от САЩ и други държави, групировката трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви до 13 октомври.

Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник е върнала едва 12 от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в ивицата Газа.

