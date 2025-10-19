Подробно търсене

Валерия Динкова
"Хамас" съобщи, че е открито тялото на 13-и заложник, което може да бъде върнато още днес
Погребението на един от мъртвите израелски заложници, чието тяло беше върнато от "Хамас", 19 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Ohad Zwigenberg
Газа,  
19.10.2025 18:12
 (БТА)
Военното крило на "Хамас" обяви, че е открило тялото на 13-ти заложник в ивицата Газа, и обеща, че "ако условията позволяват", ще го върне в Израел в рамките на деня, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление в канала на групировката в приложението "Телеграм".

"Днес Бригадите "Ал Касам" откриха тяло на един от израелските затворници по време на продължаващата операция за издирване", се казва в изявлението.

Тялото, за което се смята, че е тринадесетото, което ще бъде върнато от началото на примирието на 10 октомври, "ще бъде предадено днес, ако условията на място позволяват", се добавя в изявлението и се посочва, че "всяка ескалация от страна на Израел ще затрудни издирването, разчистването и операциите по възстановяване и ще забави връщането на телата".

Междувременно близнаците с германско и израелско гражданство Гали и Цив Берман, които преди шест дни бяха освободени от палестинската групировка, днес бяха изписани от болницата. предаде ДПА.

Те бяха приветствани при пристигането си в новия си дом в кибуца Бейт Гуврин, югозападно от Йерусалим.

Събралото се множество в кибуца развяваше флагове и поздравяваше 28-годишните братя за пристигането им.

Близнаците бяха отвлечени при атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври, които предизвикаха войната в Газа.

По време на над 700-те дни в плен в крайбрежния анклав, те бяха разделени един от друг и откъснати от останалия свят.

Заедно с 18 други заложници те бяха освободени в понеделник съгласно договореното с посредничеството на САЩ споразумение за спиране на огъня, след което бяха настанени за лечение в болница.

/ВС/

