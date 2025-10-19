Стана страхотен мач, Слави ни даде енергия в третия гейм, каза президентът на Левски Владимир Николов

Президентът на Левски Владимир Николов бе много щастлив след поредния успех на тима.

"Не осповнам думите на треньора Ники Желязков, но при нас има две промени от миналата година, не сме напълно нов отбор", каза Влади Николов.

“Стана страхотен двубой! Изключително сме щастливи за този старт. Радвам се, че успяхме да спечелим и да тръгнем така. Слави Гоцев игра прекрасно в третия гейм. Той даде необходимата енергия, което беше феноменално, освен, че отбеляза осем точки”, заяви легендата на българския волейбол.