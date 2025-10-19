Подробно търсене

Стана страхотен мач, Слави ни даде енергия в третия гейм, каза президентът на Левски Владимир Николов

Христо Бонински
Стана страхотен мач, Слави ни даде енергия в третия гейм, каза президентът на Левски Владимир Николов
Стана страхотен мач, Слави ни даде енергия в третия гейм, каза президентът на Левски Владимир Николов
БТА, София (19 октомври 2025) В столичната зала "Левски София", се играе финал за Суперкупата на България между Левски София и Локомотив Авиа (Пловдив). На снимката: президентът на ВК ”Левски София” Владимир Николов.Снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ)
София,  
19.10.2025 22:23
 (БТА)

Президентът на Левски Владимир Николов бе много щастлив след поредния успех на тима.

"Не осповнам думите на треньора Ники Желязков, но при нас има две промени от миналата година, не сме напълно нов отбор", каза Влади Николов.

“Стана страхотен двубой! Изключително сме щастливи за този старт. Радвам се, че успяхме да спечелим и да тръгнем така. Слави Гоцев игра прекрасно в третия гейм. Той даде необходимата енергия, което беше феноменално, освен, че отбеляза осем точки”, заяви легендата на българския волейбол. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:40 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация