Зорница София се завръща с „3.0 килограма щастие“, продължение на „Майка“

Режисьорката Зорница София се завръща с нов филм – „3.0 килограма щастие“, вдъхновен от истински събития. Лентата идва като естествено продължение на „Майка“, за да постави важни въпроси, свързани с алтернативното родителство, този път в жанра на драма с комедийни елементи (драмеди), разказват от екипа.

Премиерата е предвидена за началото на следващата година.

В една от главните роли отново ще е Дария Симеонова, която този път е в ролята на антагониста в историята. На Стефка Янорова е поверена главната роля, участват също Владимир Зомбори и Герасим Георгиев-Геро, а сцените са оркестрирани с музиката на Михаил Йосифов.

В центъра на сюжета е жената, която преминава през най-радикалното решение в живота си – да бъде или да не бъде майка и има ли правила и граници как и кога да стане това. Поставени са дилемите на съвременната жена, не само у нас – между обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните ѝ отношения с партньора и света около тях. Зорница София представя история, близка до зрителя, базирана на истински случай, в която сериозните теми за родителството и личния избор, са поднесени с понякога абсурден хумор, но и разбиране, коментират от екипа.

„Алтернативно родителство, ин витро, сурогатно майчинство, са горещи теми на съвремието ни, а проблемите с репродукцията скрито, но все по-често моделират безброй човешки съдби по цял свят. Моят фокус е върху въздействието, което тази „намеса“ има във взаимоотношенията, смяната или предефинирането на познатите роли, докато хората се ориентират без компас в една нова емоционална география“, казва Зорница София.

„Как изборът, всеки избор всъщност, може да изстреля или закопае човек, в една вселена с още неписани закони. Впечатлява ме как простото приемане на различната гледна точка може би е достатъчно за навигация и в най-бурно море. Да откривам комичното и абсурдното в драмата на персонажите ми, е моят път да видя живота ни с лекота, подобна на героя на Шекспир, възкликващ „Целият свят е сцена и всички хора са просто актьори”, допълва режисьорката.

