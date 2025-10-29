МЕНА: Лидерът на Арабската лига се среща с ливанския президент в Бейрут и призовава за натиск върху Израел за прекратяване на окупацията

Генералният секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гейт се срещна с ливанския президент Жозеф Аун по време на официално посещение в Бейрут, съобщи панарабската организация, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Говорителят на генералния секретар Гамал Рушди заяви, че разговорите, които са се провели вчера, са били фокусирани върху последните събития в Ливан. Абул Гейт потвърди подкрепата си за Ливан в съответствие с резолюциите на Съвета на Лигата, като подчерта подкрепата си за усилията на правителството за укрепване на националния суверенитет и гарантиране на държавния монопол над въоръжението.

Той призова влиятелни международни сили, по-специално Съединените щати, да окажат натиск върху Израел да прекрати незабавно окупацията си на всички ливански територии, както и продължаващите нарушения на суверенитета на Ливан.

Абул Гейт подчерта, че пълното прилагане на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември миналата година, е ключово за възстановяване на мира в целия Ливан.

Рушди добави, че на срещата са били разгледани и събитията в Палестина, особено в ивицата Газа. Абул Гейт заяви, че споразумението от Шарм ел Шейх бележи началото на прекратяването на кръвопролитията, възстановяване на нормалния живот, продължаване на реконструкцията в Газа и поемане на необратим курс към осъществяването на палестинска държава. Той подчерта важността на надграждането върху настоящия импулс за постигане на споразумения и траен мир в региона.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)