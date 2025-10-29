Рецитал, открити уроци и концерти ще отбележат Деня на народните будители в Благоевград

Рецитал, открити уроци и концерти са сред инициативите, с които Благоевград ще отбележи Деня на народните будители, съобщиха от Община Благоевград.

Днес Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград представя осмото издание на конкурс-рецитал, посветен на празника. Пред БТА председателят на Младежкия парламент към центъра Наско Миков посочи, че тази година интересът е изключително голям – подадени са близо 50 заявки, а участниците са над 90.

Конкурс-рециталът е насочен към ученици от пети до дванадесети клас и се провежда в две възрастови групи. Поради големия интерес събитието ще се състои в зала „22 септември“. Началото е в 10:00 часа, а в 13:30 часа ще бъде официалното откриване и награждаването на участниците от малката възрастова група (V–VII клас). След това ще се изявят по-големите ученици.

„По регламент участието е само с български произведения. Целта ни е да съхраним традициите, историята и литературата, и да възпитаме любов към българското у младите хора, за да познават и уважават будителите“, подчерта Миков. По думите му в конкурса се включват ученици от почти всички училища в града, както и възпитаници на различни школи.

Днес пред бюст-паметника на Пейо Яворов ще бъдат поднесени венци и цветя по повод 111 години от смъртта на поета, съобщиха още от общината.

В четвъртък в Регионална библиотека „Димитър Талев“ ще се проведе открит урок за първокласници, а в петък там ще има тържествен концерт на децата от детска градина „Вечерница“. Същата вечер Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“ ще представи празничен концерт, посветен на Деня на народните будители, от 18:30 часа в големия читалищен салон.

На 1 ноември, в самия Ден на народните будители, ще бъде даден старт на инициативата „Съвременни будители – книга вместо цвете“ пред паметника на братя Миладинови на площад „Георги Измирлиев“. Събраните книги ще бъдат дарени на Общностния център за уязвими групи – Благоевград и на други организации, като ще се използват за образователни дейности с деца и възрастни. От Общината уточняват, че всеки, който желае, може да се включи, като дари книга в добро състояние на историческа, научна или детска тематика.