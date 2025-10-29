Пианистът Евгени Генчев ще гостува във Враца със спектакъла „Валсът на розите“, съобщи за БТА продуцентът Кирил Кирилов. По думите му събитието обединява няколко изкуства – слово, актьорско майсторство, пиано, танц и пеене.

Концертът ще се състои на 13 ноември в Народно читалище „Развитие – 1869“ във Враца. В спектакъла ще участват Деси Бакърджиева, Силвестър Силвестров, Петър Данов и Кристиян Стоичков. Звездите на операта и балета Марта Петкова и Никола Хаджитанев също ще се изявят на врачанска сцена, допълни Кирилов.

Публиката ще чуе изпълнения на класическа и филмова музика, както и поп и рок произведения, посочи продуцентът. По думите му актьорите са подготвили специални етюди, които пресъздават актуални послания за любовта, меркантилността и други теми от съвременния живот.

През лятото имахме турне в Бургас, Варна и Пловдив и спектакъла се приема много добре от публиката, допълни продуцентът. БТА припомня, че в Пазарджик концерта беше през месец юли.