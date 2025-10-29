site.btaПианистът Евгени Генчев ще гостува във Враца със спектакъла „Валсът на розите“
Пианистът Евгени Генчев ще гостува във Враца със спектакъла „Валсът на розите“, съобщи за БТА продуцентът Кирил Кирилов. По думите му събитието обединява няколко изкуства – слово, актьорско майсторство, пиано, танц и пеене.
Концертът ще се състои на 13 ноември в Народно читалище „Развитие – 1869“ във Враца. В спектакъла ще участват Деси Бакърджиева, Силвестър Силвестров, Петър Данов и Кристиян Стоичков. Звездите на операта и балета Марта Петкова и Никола Хаджитанев също ще се изявят на врачанска сцена, допълни Кирилов.
Публиката ще чуе изпълнения на класическа и филмова музика, както и поп и рок произведения, посочи продуцентът. По думите му актьорите са подготвили специални етюди, които пресъздават актуални послания за любовта, меркантилността и други теми от съвременния живот.
През лятото имахме турне в Бургас, Варна и Пловдив и спектакъла се приема много добре от публиката, допълни продуцентът. БТА припомня, че в Пазарджик концерта беше през месец юли.
/ХК/
