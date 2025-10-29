Подробно търсене

Президентите на България и Косово обсъдиха процеса на европейска интеграция на държавите от Западните Балкани

Специален пратеник на БТА Николай Трифонов
БТА, Рияд (28 октомври 2025) Президентът Румен Радев участва в международна дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“ в рамките форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“. На снимката (от ляво надясно): министър председателя на Албания Еди Рама, президентът на Косово Вьоса Османи, президентът Румен Радев и вицепрезидент на Турция е Джевдет Йълмаз.Снимка: Владимир Шоков/БТА (БТ)
Рияд,  
29.10.2025 08:46
 (БТА)

Президентите на България и Косово - Румен Радев и Вьоса Османи, обсъдиха теми от дневния ред на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция на държавите от Западните Балкани. Двамата разговаряха в рамките на деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", домакин на който е Саудитска Арабия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Неотклонният стремеж на Косово към изграждането на стабилни институции и задълбочаване на регионалното сътрудничество е в интерес както на страните от Югоизточна Европа, така и на Европейския съюз, и заслужава признание и подкрепа, заяви Радев на срещата.

Обща бе позицията, че напредъкът на страните, кандидатстващи за членство в ЕС, следва да бъде отчитан на основата на собствените им постижения и на реално извършените реформи. Във връзка с това президентът Радев отбеляза политическия и обществен консенсус в Косово в подкрепа на европейската интеграция на страната, както и системните действия на институциите в тази насока. 

По време на срещата българският държавен глава изрази и признателността си към президента Османи за предприетите действия в подкрепа на българската общност в Косово, както и за нейното институционално приобщаване, съобщиха от прессекретариата.

В Рияд Румен Радев се срещна и с престолонаследника и министър-председател на страната принц Мохамед бин Салман и поднови поканата си към него да посети България. 

