Привърженик на германския РБ Лайпциг е починал минути преди началото на мача им с Енерги (Котбус) за Купата на страната

Привърженик на германския футболен клуб РБ Лайпциг е починал след спешен медицински случай по време на вчерашния мач от турнира за Купата срещу третодивизионния Енерги (Котбус), съобщи елитният тим на страницата си.

"Трагедия! Един от нашите фенове е претърпял спешен медицински проблем на влизане на стадиона! Току що получихме тъжната новина, че нашият привърженик е починал в болницата“, обявиха от РБ Лайпциг на страницата си в социалната мрежа Х.

"По тази причина ние редуцирахме максимално прякото излъчване на мача от Котбус. Молим за вашето разбиране, но в моменти като този футболът остава на заден план. Клубът би искал да изкаже най-искрените си съболезнования на семейството“, се казва още в съобщението. Детайли за фена за момента не се съобщават – нито за възрастта му, нито пък причини за смъртта.

Новината беше обявена на стадиона по време на полувремето, когато Лайпциг водеше с 3:0, и феновете на двата отбора свалиха децибелите на подкрепата си до минимум от уважение към жертвата и семейството му.

От трибуните се чуха респектиращи аплодисменти – включително от феновете на Котбус. Това бяха последните наистина шумни реакции на разпродадения стадион с 19 700 фенове. Тишина цареше на стадиона до 64-ата минута. След това фенската секция на Котбус съживи атмосферата – на което феновете на РБ отговориха, поне първоначално, с освирквания.