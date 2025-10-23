Политически и геостратегически аспекти обсъдиха експерти на форум за развитие в областта на енергетиката, икономиката и климата

Теми, свързани със съвременни политически и геостратегически аспекти на енергийната и климатичната дипломация, бяха обсъдени на специализиран форум „Политиката за развитие на Р България в областта на енергетиката, икономиката и климата“. Събитието се проведе във Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в столицата.

Европейската енергийна политика има нужда от ревизия, каза пред БТА Славчо Нейков, енергиен експерт и член на Националния консултативен съвет на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи (МВнР), който участва във форума.

„Има силна необходимост от преоценка на елементите на европейската енергийна сигурност. Тази енергийна сигурност вече има освен геополитически, и военни измерения. Неслучайно темата за енергийната сигурност е един от акцентите в работата на НАТО“, каза още експертът. По думите му от изключителна важност е да има ясна и по-продължителна картина от гледна точка на това, на какви енергийни източници ще се разчита. „Допреди няколко години беше абсурд да се говори за това, че въглищата си отиват, а това вече е факт“, подчерта Нейков, който допълни, че се е променила и ролята на природния газ. „Говори се активно за ядрена енергетика и за нови ядрени мощности. Забравя се обаче, че процесът по изграждане на нови ядрени мощности, е много скъп и отнема от 10 до 20 години“, отбеляза той. „Смятам, че на национално ниво закъсняваме с преоценката на това, какво се случва и какво предстои да се случи в енергийния сектор, а все още на България се разчита на енергийната сигурност в региона“, заяви енергийният експерт.

Относно темата за климата той отбеляза, че възниква въпросът дали европейската политика и по отношение на климата няма нужда от преоценка. „Темата за климата е световен проблем. Една преоценка е свързана с преоценка на нормативната база. Трябва да е ясно дали и на национално, и на европейско ниво, има нужда от актуализация на нормативната база по отношение на опазването на почвите и на чистотата на въздуха. В момента в България има голям проблем с водите“, допълни той.

Експертът отбеляза още, че трябва да се обърне сериозно внимание на три важни елемента. Това са рамката на европейско ниво, националната нормативна база и инвестициите, свързани с темата за изменението на климата. „Призовавам правителството, специално изпълнителната власт, в лицето на министерство на енергетиката, максимално бързо да задвижи въпроса с новата енергийна стратегия. Ужасно сме закъснели, а това поражда много проблеми“, отбеляза енергийният експерт Славчо Нейков.

По думите му днешното събитие е важно не толкова за вземане на конкретни решения, а да се проведе откровен диалог с участието на дипломати от различни държави и експерти. По този начин се очертават проблеми, свързани основно с енергетиката и климата.

Бих искала да подчертая, че официалната помощ за развитие е един от важните инструменти за провеждане на външната политика на България. В тази връзка дейностите, които Дипломатическият институт извършва и няколкото проекта, по които работи и са част от тази официална помощ за развитие, са насочени към тези три области, за които днес говорим на форума – енергетика, икономика и климат, каза пред БТА Таня Михайлова, директор на Дипломатически институт към Министерство на външните работи (МВнР).

Тя отбеляза и ежегодното провеждане на Международен семинар по енергийна и климатична дипломация, като един от успешните проекти, по време на който се споделя опит в областта на енергийната дипломация. Той се провежда над 10 години в София. „Обикновено провеждането му е през юни месец и е финансиран с официалната помощ за развитие, като винаги завършва с едно посещение в АЕЦ „Козлодуй“, допълни още тя.

Михайлова уточни, че на този семинар по енергийна и климатична дипломация се канят експерти от различни държави. „Почти всяка година има над 35-40 участника, между които експерти от структури, които се занимават с енергетика в държави от Западните Балкани и Черноморския регион, както и дипломати“, каза тя.