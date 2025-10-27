113-та годишнина от освобождението на Петрич ще бъде отбелязано с програма и поднасяне на венци и цветя на 28 октомври, съобщиха от общинската администрация.

Празничните прояви започват от 18:30 часа. Пред паметника на капитан Никола Парапанов ученици от Трето основно училище "Гоце Делчев" ще представят музикално-поетична композиция под надслов "Огньовете на паметта-път към свободата". В 18:45 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на капитан Никола Парапанов.

На 27 октомври 1912 г. турската администрация и част от турското население напускат Петрич. На следващия ден, 28 октомври, четата на капитан Никола Парапанов заедно с многобройна милиция обявява града за свободен. Едновременно с него в Петрич влиза и местната чета на войводата Мита Агликин. Четите и милицията са тържествено посрещнати от петричани. Веднага е формирано местно българско управление с кмет Михо Попов и помощник-кметове Януш Стойчев и Зия бей. За военен комендант е обявен капитан Никола Парапанов, който успява да защити града до идването на редовна българска армия, припомнят от Общината.