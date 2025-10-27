Община Исперих ще подпомогне финансово Местната инициативна група в града за погасяване на краткосрочен кредит

Община Исперих ще подпомогне финансово Местната инициативна група (МИГ) в града за погасяване на краткосрочен кредит. Зам.-кметът Аксел Кючюк обясни, че Сдружението с нестопанска цел „МИГ – Исперих“ се е възползвало от банков овърдрафт от 62 000 лв. за текущи дейности по изпълнението на проекти. Той посочи, че срокът за ползването на кредита от Първа инвестиционна банка изтича на 29 октомври, след което ще се начислява лихва за просрочие, а Сдружението няма наличните средства за погасяването му. Това е един вид безлихвен заем, който дава общината, като парите ще бъдат възстановени след получаване финансиране от държавата през декември за реализираните проекти, посочи зам.-кметът.

Аксел Кючюк информира, че Сдружението е приключило успешно изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Исперих, финансирана от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за програмния период 2014-2020.

С 90 процента безвъзмездни средства от Стратегията по ОПИК са подкрепени пет проекта на малки и средни предприятия от Община Исперих, с обща стойност на субсидията 1 500 000 лв. По ОПРЧР са реализирани два проекта за развитие на предприемачеството и два проекта за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности със сто процента финансиране в размер на 400 000 лв.

По ПРСР, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, са изпълнени петнадесет проекта за закупуване на селскостопанска техника и оборудване; за изграждане на оранжерии; за създаване на овощни градини; за монтиране на капково-напоителни системи; за модернизиране на животновъдни обекти на обща стойност на субсидията 635 000 лв. По Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ с 50 процента самоучастие на бенефициента е финансиран проект за закупуване на сушилна инсталация за плодове и билки.

Най-много са подкрепените проектни идеи на бизнеса от Община Исперих по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. С безвъзмездни 930 000 лв. са изпълнени 20 проекта за оборудване на лекарски практики, козметични студиа, автосервизи, автомивки, цехове за дограма и мебели. Финансирани са също и проекти на фирми, предоставящи услуги в сферата на проектирането, газоснабдяването, видеомонтажа, печатните и изчислителни дейности.

По Мярка 7.4. са предоставени над два млн. лева безвъзмездни средства за десет проекта на Община Исперих и за проект за изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание 1891“ в Исперих. Най-значимите инвестиции в обществената сфера са проектите за обновяване на градския стадион и „борцовата зала“; за изграждане на зони за обществен отдих и спорт в града и селата Свещари, Тодорово, Йонково, Голям Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово, Белинци, Драгомъж, Бърдоква и Конево; за реновиране на покрития пазар и административната сграда към него; за ремонт на читалищата в селата Вазово, Делчево, Малък Поровец, Белинци, Лудогорци, Голям Поровец и Лъвино, посочи още зам.-кметът.

Той добави, че по Мярка 21. „Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“ са усвоени 95 000 лв. за проекти на Сдруженията с нестопанска цел „Туристическо дружество „Димитровец“ в Исперих, „Родно Лудогорие“ в Свещари, „Нов полет“ в Малък Поровец, „Хелис“ в Исперих, „Електромобили за регионите - Исперих“ и „МИГ - Исперих“.

„Предстои одобрението на новата Стратегия за ВОМР, по която ще се субсидират проекти на Община Исперих, бизнеса и неправителствени организации на обща стойност 8 800 000 лв. Те ще са по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“, отбеляза Аксел Кючюк.

Изпълнението на по-голяма част от тези проекти са осъществени с финансовата подкрепа на Община Исперих и чрез банков овърдрафт. Към настоящия момент Държавен фонд „Земеделие“ обработва заявки за плащане на МИГ - Исперих в размер на 179 850,53 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” и 121 474,62 лв. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи”.