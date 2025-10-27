Подробно търсене

МОЛДПРЕС: Новото правителство на Молдова може да бъде утвърдено на 31 октомври, съобщи председателят на парламента

Виктор Турмаков
МОЛДПРЕС: Новото правителство на Молдова може да бъде утвърдено на 31 октомври, съобщи председателят на парламента
МОЛДПРЕС: Новото правителство на Молдова може да бъде утвърдено на 31 октомври, съобщи председателят на парламента
Председателят на парламента на Молдова Игор Гросу. Снимка: AP Photo/Vadim Ghirda
Кишинев,  
27.10.2025 18:14
 (БТА)

Новото правителство на Молдова може да бъде изслушано и утвърдено на 31 октомври, ако дотогава политическите консултации и правните процедури преминат по план, съобщи днес председателят на парламента Игор Гросу след среща с лидерите на парламентарните фракции, предаде националната новинарска агенция МОЛДПРЕС.

„Днес решихме колко да са заместник-председателите на парламента и колко да са постоянните парламентарни комисии. Бързо се разбрахме да представим предложения за членовете на тези комисии. На 30 октомври ще проведем заседание за определяне на председателите и състава на постоянните комисии. Ако всичко премине добре, на 31 октомври ще изслушаме кандидата за премиерския пост, както и правителствената програма“, заяви Гросу.

Председателят заяви, че в момента се провеждат консултации с представители на гражданското общество, предприемачи и парламентарните фракции, за да се определи окончателно структурата на новото правителство.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)

/ЛМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:44 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация