МОЛДПРЕС: Новото правителство на Молдова може да бъде утвърдено на 31 октомври, съобщи председателят на парламента

Новото правителство на Молдова може да бъде изслушано и утвърдено на 31 октомври, ако дотогава политическите консултации и правните процедури преминат по план, съобщи днес председателят на парламента Игор Гросу след среща с лидерите на парламентарните фракции, предаде националната новинарска агенция МОЛДПРЕС.

„Днес решихме колко да са заместник-председателите на парламента и колко да са постоянните парламентарни комисии. Бързо се разбрахме да представим предложения за членовете на тези комисии. На 30 октомври ще проведем заседание за определяне на председателите и състава на постоянните комисии. Ако всичко премине добре, на 31 октомври ще изслушаме кандидата за премиерския пост, както и правителствената програма“, заяви Гросу.

Председателят заяви, че в момента се провеждат консултации с представители на гражданското общество, предприемачи и парламентарните фракции, за да се определи окончателно структурата на новото правителство.

