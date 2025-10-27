Подробно търсене

Забавя се доставката на някои инсулини в аптеките в Ловеч, установи проверка на РЗИ

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Снимка: Десислава Пеева/БТА (архив)
Ловеч,  
27.10.2025 18:34
Забавя се доставката на някои инсулини в аптеките в Ловеч. Това е установено при проверки на инспектори от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч относно доставките на някои лекарствени продукти, съобщи Маруся Върбанчева от РЗИ. 

Проверките са разпоредени със заповед на министъра на здравеопазването за забрана износа на инсулин и аналози, на лекарствени продукти, понижаващи кръвната захар, с изключение на инсулин, на инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер и на антиинфекциозни лекарствени продукти за системна употреба, в лекарствени форми прахове и гранули за суспензии. 

Проверени са пет аптеки в Ловеч, при което е констатирано, че за определени инсулини има отказ от складовете на търговците на едро и доставките се забавят във времето.

БТА припомня, че през февруари бяха извършени подобни проверки в областта, които установиха проблем с доставките на инсулини и на антибиотиците на суспензии и гранули.

