Над 4900 противогрипни ваксини са поставени в Шуменско от 13 октомври до днес, възрастните хора могат да се имунизират безплатно

Личните лекари в Шуменско са поставили 4919 дози противогрипни ваксини от 13 октомври до днес за сезон 2025 – 2026 г. Имунизациите могат да бъдат направени при общопрактикуващите лекари, като са осигурени и безплатни противогрипни ваксини за хората на и над 65 години чрез Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции. Това съобщават днес от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Сега е най-подходящото време да се имунизират хората срещу грип. „Ваксината може да се поставя едновременно и с тази срещу вариант LP.8.1 на COVID-19“, отбелязва началникът на отдел „Противоепидемичен контрол“ в РЗИ – Шумен д-р Борянка Илчева.

Прилагането на ваксини срещу COVID-19 се извършва в имунизационния кабинет на Регионалната здравна инспекция и амбулаториите за първична медицинска помощ. От началото на имунизационната кампания срещу този вирус – 23 септември, в имунизационния кабинет на РЗИ – Шумен са поставени 120 дози на желаещите да имат такава ваксина, отбелязват от здравната инспекция.

Оттам припомнят, че в България епидемии от сезонен грип се регистрират обичайно през януари и началото на февруари, но ръст в заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип се наблюдава още през месеците октомври и ноември.

В изпълнение на Националната програма за подобаване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при хора на и над 65 години се препоръчва и поставянето на ваксина срещу пневмококови инфекции. Пневмококите причиняват множество заболявания, от сравнително леко протичащи до тежки, животозастрашаващи инфекции. Препоръчителната имунизация с пневмококова ваксина е за всички лица, при които поради придружаващи хронични заболявания или срив в имунитета съществува риск от тежко протичане на пневмококови инфекции, съобщават още от РЗИ – Шумен.

Оттам припомнят, че ваксинирането срещу пневмококови инфекции се извършва целогодишно и допълват, че от началото на 2025 г. досега са поставени 574 дози на жители на област Шумен.

В безплатната програма за ваксиниране срещу грип, която е за възрастните хора, да бъдат включени и децата, предлага доц. Ангел Кунчев. В страната са доставени и 15 000 дози от назалната ваксина срещу сезонен грип за деца.

Общо 100 000 повече от миналата година ваксини срещу грип ще бъдат доставени в България тази година.