Самолет на „Джетблу" бе отклонен към Тампа след проблем, довел до ранени по време на полет
Полет на "Джетблу Еъруейс", летящ от Канкун, Мексико, за Ню Джърси, беше отклонен към Тампа, след като възникнал проблем с управлението на самолета доведе до наранявания на няколко пътници, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявления на Федералната агенция по гражданска авиация (FAA) и авиокомпанията.
Полет 1230 на "Джетблу", изпълняван със самолет "Еърбъс A320", излетя от международното летище в Канкун и се отправи към летище "Нюарк Либърти" в Ню Джърси, но около 14:19 ч. местно време се приземи в Тампа, Флорида. FAA разследва инцидента.
"Джетблу" съобщи, че самолетът е претърпял спад във височината и "полетът е бил посрещнат от медицински екип, който е прегледал пътниците и членовете на екипажа, а онези, които са имали нужда от допълнителна грижа, са откарани в местна болница".
Авиокомпанията не уточни веднага колко души са пострадали. Самолетът е изваден от експлоатация за проверка, а "Джетблу" ще проведе пълно разследване, за да установи причината за инцидента.
"Безопасността на нашите клиенти и екипаж винаги е наш първи приоритет и ще работим, за да подкрепим засегнатите", заявиха от "Джетблу".
/ВД/
