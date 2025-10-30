ТАСР: Планинската спасителна служба и Въоръжените сили на Словакия ще изведат сътрудничеството на ново равнище

Планинската спасителна служба (ПСС), Силите за специални операции на Словашките въоръжени сили (ССО на СВС) и Военновъздушните сили на страната подписаха ново споразумение за сътрудничество в Тренчин, за да изведат ефективността на спасителните операции на ново равнище, съобщи говорителят на ССО Марио Пазички, цитиран от националната новинарска агенция ТАСР.

Новото споразумение заменя старото, подписано на 27 октомври 2023 г., и цели разширяване на партньорството със специалните сили, чрез включването на пряка подкрепа по въздух. Командващият ССО на СВС Ярослав Крам вярва, че сътрудничеството ще положи основа за по-широка бъдеща координация.

"Провеждането на операции в планините с подкрепата на ВВС и безпилотни системи ще изведе на ново равнище както обучението, така и представянето ни в реални условия", заяви Крам.

Ръководителят на ПСС Мартин Матушек подчерта, че от гледна точка на планинските спасители споразумението ще предостави по-ефективен транспорт и материална база, професионално въздушно обучение за спасителите, по-бърза евакуация и по-голям оперативен обсег в трудните за достъп райони.

Командирът на ВВС Адолф Даубнер подчерта, че споразумението разширява споделянето на добрите практики и информацията за безопасна среда в планините и позволява разполагането на самолети за операциите за издирване и евакуация.

"Споразумението ще ни позволи да провеждаме съвместно обучение, а при нужда и съвместни мисии. Особено ценя възможността екипажите на нашите военни хелипоктери да тренират във високите части на планините", заяви Даубнер.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)