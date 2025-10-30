Подробно търсене

Каталунска сепаратистка партия гласува да оттегли подкрепата си за правителството на Педро Санчес

Валерия Динкова
Каталунска сепаратистка партия гласува да оттегли подкрепата си за правителството на Педро Санчес
Каталунска сепаратистка партия гласува да оттегли подкрепата си за правителството на Педро Санчес
Депутати от "Заедно за Каталуния" в испанския парламент, 15 ноември 2023 г. Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
30.10.2025 23:13
 (БТА)

Правителството на испанския премиер Педро Санчес бе изправено пред нов удар днес, след като членове на каталунската сепаратистка партия "Заедно за Каталуния" гласуваха с голямо мнозинство да оттеглят подкрепата си за лявото правителство, предаде ДПА.

В публикация в социалната мрежа "Екс" партията "Заедно за Каталуния" заяви, че 86,98% от гласувалите са подкрепили решението, а едва 10,22% продължават да подкрепят кабинета на Санчес. Оттеглянето на подкрепата бе насърчено от лидера на партията и водещ сепаратист Карлес Пучдемон.

Решението лишава лявото правителство на малцинството от важен партньор в парламента в Мадрид.

В понеделник 50-членният изпълнителен орган на "Заедно за Каталуния" призова за край на сътрудничеството с правителството на Санчес и насрочи гласуване по въпроса.

"Минаваме в опозиция", обяви Пучдемон. "Няма да помагаме на онези, които не помагат на Каталуния", добави той.

Относно бъдещето на Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на Санчес, Пучдемон каза: "Те може да останат на власт, но няма да са способни да управляват."

Испанският премиер все още възнамерява да продължи управлението си, но без седемте депутата от "Заедно за Каталуния" в долната камара на парламента – Конгреса на депутатите – неговото ляво правителство вече няма да разполага с достатъчно гласове, за да прокарва ключови проекти и закони, въпреки подкрепата на други малки партии.

Министърът на президентството, правосъдието и по въпросите на отношенията на правителството с парламента Феликс Боланьос Гарсия, избран от ИСРП, въпреки това подчерта, че правителството ще продължи да търси подкрепа от депутатите на "Заедно за Каталуния" за своите законодателни планове.

"Ще работим за създаване на мнозинства, ще почукаме на всяка врата, за да ги осигурим", добави той.

Пактът за подкрепа със "Заедно за Каталуния", както и подобни споразумения с други партии, които също не са част от коалицията, позволиха на Санчес да бъде преизбран след предсрочните избори през юли 2023 г., въпреки че неговата партия остана втора след консервативната "Народна партия".

/ВД/

Свързани новини

28.10.2025 19:21

Испанското правителство се опитва да омаловажи разрива в отношенията с каталунските сепаратисти

Лявото испанско правителство днес се опита да омаловажи разрива в съюза с каталунските сепаратисти, обявен вчера от лидера им в изгнание Карлес Пучдемон, който каза, че е решен да "премине в опозиция" срещу социалистите в Мадрид, предаде Франс прес.
27.10.2025 19:38

Каталунският сепаратистки лидер Карлес Пучдемон обяви, че партията му оттегля подкрепата си за правителството на Педро Санчес

Каталунският сепаратистки лидер Карлес Пучдемон обяви, че партията му "Жунтс" (съкратено от "Жунтс пер Каталуния" - "Заедно за Каталуния") оттегля подкрепата си за правителството на Педро Санчес, предаде Франс прес.
26.06.2025 15:26

Конституционният съд на Испания постанови, че амнистията на каталунските сепаратисти е конституционно допустима

Конституционният съд на Испания днес не отхвърли основни елементи от спорния закон за амнистия на повече от 300 души, приет от правителството на социалистите след осуетения опит на Каталуния да се отдели от страната през 2017 г, предаде Ройтерс.
09.12.2024 18:24

Каталунските сепаратисти заплашиха да оттеглят подкрепата си за испанския премиер и поискаха гласуване на вот на доверие

Партията на каталунските сепаратисти „Жунтс“ (Junts – „Заедно“, съкращение на "Заедно за Каталуния" – бел. ред.) днес внесе мярка в долната камара на испанския парламент, в която се призовава премиерът Педро Санчес да внесе вот на доверие, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:33 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация