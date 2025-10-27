Подробно търсене

Каталунският сепаратистки лидер Карлес Пучдемон обяви, че партията му оттегля подкрепата си за правителството на Педро Санчес

Николай Велев
Каталунският сепаратистки лидер Карлес Пучдемон в края на пресконференция в Брюксел, 9 ноември 2023 г. Снимка: Europa Press via AP
Париж/Мадрид ,  
27.10.2025 19:38
 (БТА)

Каталунският сепаратистки лидер Карлес Пучдемон обяви, че партията му "Заедно за Каталуния" оттегля подкрепата си за правителството на Педро Санчес, предаде Франс прес.

Кабинетът, оглавяван Санчес, който е лидер на Испанската социалистическа работническа партия, губи един от съюзниците си в парламента и това излага на риск бъдещето на правителството, отбелязва ДПА.

Петдесетчленният партиен съвет на "Заедно за Каталуния" взе единодушно това решение на заседание във френския град Перпинян, съобщиха Испанското радио и телевизия (RTVE) и други медии. Партийният съвет се събра във Франция, а не в Испания, понеже има издадени заповеди за арест на няколко негови членове, сред които и Пучдемон. Решението трябва да бъде одобрено и от редовите членове на сепаратистката партия. Очаква се, че то ще бъде подкрепено при насроченото за сряда и четвъртък общопартийно гласуване.

Без гласовете на седемте депутати на "Заедно за Каталуния" правителството на Санчес вече няма да може да получава нужното мнозинство при гласуването на различни законодателни инициативи, дори и те да бъдат подкрепяни от други по-малки партии.

Експерти смятат, че е възможно да бъде внесен и вот на недоверие срещу Санчес, който е на власт от 2018 г. Също така не е изключено Санчес да свика нови парламентарни избори.  

Причините каталунските сепаратисти да оттеглят подкрепата си за премиера са няколко, като една от тях е свързана с Германия. Санчес обеща на Пучдемон, че ще организира кампания за признаването на каталунския като официален език в ЕС. Тези планове обаче засега не постигат успех в Брюксел заради възражения от страна на Берлин. 

/ЛМ/

