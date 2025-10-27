Каталунският сепаратистки лидер Карлес Пучдемон обяви, че партията му оттегля подкрепата си за правителството на Педро Санчес

site.btaКаталунският сепаратистки лидер Карлес Пучдемон обяви, че партията му оттегля подкрепата си за правителството на Педро Санчес
Каталунският сепаратистки лидер Карлес Пучдемон обяви, че партията му "Заедно за Каталуния" оттегля подкрепата си за правителството на Педро Санчес, предаде Франс прес.
Кабинетът, оглавяван Санчес, който е лидер на Испанската социалистическа работническа партия, губи един от съюзниците си в парламента и това излага на риск бъдещето на правителството, отбелязва ДПА.
Петдесетчленният партиен съвет на "Заедно за Каталуния" взе единодушно това решение на заседание във френския град Перпинян, съобщиха Испанското радио и телевизия (RTVE) и други медии. Партийният съвет се събра във Франция, а не в Испания, понеже има издадени заповеди за арест на няколко негови членове, сред които и Пучдемон. Решението трябва да бъде одобрено и от редовите членове на сепаратистката партия. Очаква се, че то ще бъде подкрепено при насроченото за сряда и четвъртък общопартийно гласуване.
Без гласовете на седемте депутати на "Заедно за Каталуния" правителството на Санчес вече няма да може да получава нужното мнозинство при гласуването на различни законодателни инициативи, дори и те да бъдат подкрепяни от други по-малки партии.
Експерти смятат, че е възможно да бъде внесен и вот на недоверие срещу Санчес, който е на власт от 2018 г. Също така не е изключено Санчес да свика нови парламентарни избори.
Причините каталунските сепаратисти да оттеглят подкрепата си за премиера са няколко, като една от тях е свързана с Германия. Санчес обеща на Пучдемон, че ще организира кампания за признаването на каталунския като официален език в ЕС. Тези планове обаче засега не постигат успех в Брюксел заради възражения от страна на Берлин.
