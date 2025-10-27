Премиера на детския спектакъл „Приключенията на Лиско“ представят малки театрали в Ловеч

Премиера на детския спектакъл „Приключенията на Лиско“ по Борис Априлов ще представят най-малките актьори от Театралната студия „Арлекин“ на 30 октомври на камерната сцена на Драматичен театър „Борис Луканов“ в Ловеч. Спектакълът е съвместен проект на Народно читалище „Изкуство 2022“ - Ловеч, Ловешкия театър и Театрална студиа Grozarde – Ловеч. Реализира се с финансовата подкрепа на Общински фонд „Култура“ и е част от дейността на новата театрална студиа към Народно читалище „Изкуство 2022 г.“, съобщи Вергиния Христова, председател на културната институция.

Режисьори на спектакъла са актьорите от Драматичен театър „Борис Луканов“ – Георги Грозев и Янислава Линкова.

„Сега стартираме творческия сезон с премиера на спектакъла „Приключенията на Лиско“ от прекрасната книга с разкази за деца на Борис Априлов и с най-малката възрастовата група между 5 и 11 години, като имаме и по-малки участници. Благодарение на финансирането успяхме да закупим материали, изработим разкошни костюми и интересен, съвременен декор, който е подвижен и позволява на децата да работят с него и да се потопят в магията на приказката“, разказа за БТА Грозев.

По думите му в школите към децата се чувстват като колеги на актьори и те подхождат отговорно с прекрасно отношение. Талантливи са и работят чудесно.

Премиерата са я подготвили само за месец, което е изисквало по-интензивни и продължителни репетиции.

„Много сме щастливи, че виждаме сериозни, млади хора, колеги буквално, които застават и репетират така както е нужно, с отношение, талант и отдаденост“, добави Грозев.

По думите му и самите деца дават идеи, които влизат в спектакъла.

„Даже ние изискваме от тях да предлагат собствен текст, който ние веднага вкарваме в пиеската, веднага черпим от тяхното вдъхновение и ги оставяме да импровизират докъдето могат. И когато това върши работа за цялото представление, то става“, посочи Янислава Линкова.

Художествените ръководители виждат ентусиазъм както в децата, така и в родителите им, които са щастливи, че в Ловеч има такава школа по изкуства.

Според тях е предимство, че имат възможност да репетират на камерната сцена на театъра и да използват всички компоненти там - осветление, музика, декори.

Така децата се чувстват като артистите, които гледат по време на представления на същата сцена и това ги вдъхновява.

С премиерата на спектакъла „Приключенията на Лиско“ Театрална студиа Grozarde – Ловеч, започва творческия сезон и открива нов прием за деца, младежи и възрастни през ноември. Занятията ще се осъществяват на камерната сцена в Ловешкия театър и в залата на Народно читалище „Изкуство 2022“.