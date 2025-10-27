Реалната социална политика и опитът на общините от област Кърджали бе тема на дискусия в родопския град

Реалната социална политика в полза на хората и опита на общините от област Кърджали бе тема на дискусия в родопския град. Тя бе част от събитията, посветени на Деня на Кърджали – 21 октомври. Форумът бе открит от кмета Ерол Мюмюн, който определи социалната политика като една от най-важните теми за една община, изразяваща ангажираността на местната власт към хората.

Той допълни, че Община Кърджали развива последователно своята социална политика, с акцент към достъпни, качествени и ефективни социални услуги. Припомнено бе, че на територията на община Кърджали към настоящия момент са разкрити и функционират 20 социални услуги, като 18 от тях се финансират като делегирана от държавата дейност.

„Целта е да се отговори на потребностите на деца, възрастни и хора с увреждания, чрез гъвкави, интегрирани и устойчиви форми на подкрепа.“, каза още кметът.

Гост на срещата бе заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова, която похвали общината домакин, подчертавайки как не е допуснала прекъсване на услугата „Грижа в дома“ за своите най-уязвими жители и е защитила нов проект по операцията „Иновативни и здравно-социални услуги“.

„Само чрез балансирано териториално разпределение на икономическите и социалните ресурси можем да осигурим на всеки гражданин, независимо от мястото където живее, достъп до качествено образование, здравеопазване, социални услуги, инфраструктура и заетост, каза Петкова.

Тя допълни, че Министерството на труда и социалната политика поставя акцент върху регионалното развитие, в зависимост от потребностите на хората, чрез целенасочени мерки и инвестиции.

Работим за повече възможности за младежите без трудов опит. Стремим се не само да насърчим индивидуалните инициативи, но и да укрепим икономическия потенциал на местните общности, каза още Петкова.

Характеристика на региона направи преподавателят от Средно училище „Св. Климент Охридски“ и бивш социален министър Христина Христова. По думите ѝ, не само в общината, но в цялата област делът на хората с ниско образование е много голям.

„Ето това е нещо, на което кметовете трябва да обърнат внимание", каза тя. По думите ѝ, обхванатите деца в прогимназиален етап са 77 процента, а останалите 23 не са. Христова отчете още няколко цифри – при население в областта от 149 478 души по местоживеене, под 16 процента са хората на възраст между 15 и 34 години, а тези над 65 години са малко над 20 процента. Тази демографска структура, според нея трябва да е в основата при очертаване на приоритетите по отношение на социалната политика.

В заключение Христова открои три проблема пред местните власти: ограничен собствен ресурс на общините, несигурност на националните средства за инвестиции за общините и липса на достатъчно капацитет на малките общини.

Сред присъстващите на дискусията бяха народните представители от ДПС Ново начало Байрам Байрам, Айтен Сабри, Шендоан Халит, кметове на общини от областта, ръководители на различни структури с отношение по темата, неправителствени организации.

Депутатите също изразиха своята позиция по отношение на социалната политика и необходимостта от законови промени в нейна полза. Те очертаха като един от основните проблеми демографския фактор и задържането на младите хора не просто в страната, а по родните им места.

На срещата бяха поставени и конкретни въпроси, на които заместник-министър Петкова отговори. Изтъкнато бе, че хората в малките населени места рядко могат да си намерят постоянна работа там, където живеят, което пречи да получават полагаеми средства за отглеждане на деца, а липсата на постоянна заетост е и причина за миграция. Споделени бяха и добри практики, според които деца сираци, полусираци или в тежко социално положение биват подпомагани да учат висше образование.