Турските власти задържаха 21 души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава“

Двадесет и един души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава“, са задържани днес в Истанбул при операция срещу терористичната групировка, предаде ТРТ Хабер.

Задържаните, сред които деветима чуждестранни граждани, са обвинени в разпространяване на пропаганда, свързана с терористичната групировка, и извършване на активна комуникация с нейни членове.

По информация на полицията към момента продължава издирването на трима от обвиняемите.