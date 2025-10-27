Подробно търсене

Турските власти задържаха 21 души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава“

Кристиан Стратев
Снимка:Владимир Шоков/БТА. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
27.10.2025 18:25
 (БТА)

Двадесет и един души, заподозрени за връзки с „Ислямска държава“, са задържани днес в Истанбул при операция срещу терористичната групировка, предаде ТРТ Хабер. 

Задържаните, сред които деветима чуждестранни граждани, са обвинени в разпространяване на пропаганда, свързана с терористичната групировка, и извършване на активна комуникация с нейни членове. 

По информация на полицията към момента продължава издирването на трима от обвиняемите. 

