Община Бобов дол ще организира дебат във връзка с възможностите за присъединяване на домакинствата към газопронесносната мрежа

Общински съвет - Бобов дол организира днес дебат по отношение на газифицирането на общината. Дебатът е във връзка с обявление за преминаване на транзитен газопровод към общината. Приет беше проект на решение за организиране на среща между Община Бобов дол и "Рила газ", във връзка с възможностите за присъединяване на домакинствата към газопронесносната мрежа, след което да се направи информационна кампания сред жителите на общината.

Две други допълнителни точки бяха включени в дневния ред на днешното заседание в Бобов дол. Едното беше относно одобряване на споразумение между общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) "Рила еко" за споразумение за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, от шестте общини, включени в сдружението.

Точката предизвика недоволство у някои общински съветници, които се възпротивиха на това да се включват допълнителни докладни минути преди заседанието, без да имат възможност да се запознаят с тях.

Екологът Виолина Стоилкова обясни, че регионалното депо е важно за общината, а парите от вторият етап по него в размер на 4,5 милиона лева вече са отпуснати. Тя посочи, че стойността на целия втори етап от изграждането на съоръжението е в размер на 10 439 321 лв., от които 8,7 милиона се отпускат от финансиращия орган, като уточни, че съфинансирането от общините е в размер на 580 610 лв. Съветници се възпротивиха на липсата на информация относно размера на финансирането за община Бобов дол, предвид липсата на средства в общинската хазна.

Втората допълнителна точка се отнасяше до определяне на размера на тарифите за таксиметров превоз, във връзка с преминаването към евро от началото на следващата година, но тя не беше подложена на гласуване, заради неспазена процедура.

Относно постъпило питане от общинската съветничка Росица Борисова от партия ГЕРБ, във връзка с извършване на ремонт за енергийна ефективност на сградата на кметството в с. Мало село, който обаче не включва ремонт на течащия покрив, беше направено предложение да се направи актуализация на капиталовите разходи, така че да бъдат ремонтирани покривите на застрашените сгради в общината.

Преди това съветниците определиха позиция и мандат на кмета на общината Елза Величкова за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД. Одобрено беше допълването на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Бобов дол, където бяха включени нови 15 ниви.

Съветниците гласуваха и приветствието на председателя на Общински съвет Красимир Чаврагански към жителите на община Бобов дол по повод днешния празник на града.

В началото на днешното заседание беше поставен въпросът и за масовото съставяне на актове за паркиране през последните дни, въпреки, че в града се извършват ремонти на много места и паркирането е затруднено. Разговаряхме с началника на полицейското управление, каза председателят на Общинския съвет Красимир Чаврагански, който увери, че ще организира поредна среща по този проблем. Съветници настояха и за изработване на схема за създаване на нови паркоместа в града, включително и срещу такса.