В Исперих и населените места в общината има 56 фотоволтаични електроцентрали с общ капацитет 2,726 MW. Този енергиен обем е значителен и показва положителна тенденция за нарастване дела на енергия от възобновяеми източници в общината през последните години. Това се посочва в дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Исперих за периода от 2025 до 2035 г. Документът беше приет единодушно на днешното заседание на Общинския съвет.

Общият брой на централите предстои да нарасне значително през следващите години поради съществуващия инвеститорски интерес и възможности на финансиране по европейски програми, се посочва още в подготвения стратегически документ.

Кметът Белгин Шукри заяви, че целта на програмата е модерно и устойчиво енергийно развитие, чрез прилагане на нови технологии за нарастване дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия на територията на Община Исперих до 30 процента след десет години.

Резултатите от анализи показват, че соларната енергия е основния по енергиен обем възобновяем източник на територията на Община Исперих, като интересът към изграждането на фотоволтаични електроцентрали нараства, посочи кметът. Той добави, че се предвижда през следващите години да бъдат изградени соларни и фотоволтаични инсталации в част от обектите на образователната, социална, културна инфраструктура. Белгин Шукри припомни, че общината работи по проект за монтиране на фотоволтаици върху покривите на административни сгради, собственост на Община Исперих. Проектът е финансиран по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Като добри възможности, особено за частни и производствени нужди, се отчитат и възможностите за използване на вятърната енергия. Заради големите площи с гори Община Исперих може да се определи и като район с висок потенциал за производство на енергия от биомаса, отбеляза кметът Белгин Шукри при представянето на програмата.