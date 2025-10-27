Компаниите в БАСКОМ обединяват усилия за нова вълна иновации и по-силно партньорство с държавата, съобщиха от асоциацията

Българската технологична екосистема навлиза в нов етап на зрялост - с повече визия, сътрудничество и конкретни решения за ключови национални предизвикателства, съобщиха от Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) след проведена среща на лидерите на компаниите членове в Банско.

Отбелязвайки напредъка по водещите си каузи - устойчиви политики за образование, иновации, дигитализация и ИТ бранд България - асоциацията постави акцент върху нова тема - технологичната отбрана. В контекста на променящата се глобална среда БАСКОМ обсъди темата за развитието на суверенни технологични решения в отбраната като елемент от по-широката стратегия за технологична независимост и устойчивост на страната.

"Понеже всички говорят за "стена от дронове", трябва да се знае, че дроновете са консуматив - големият смисъл е в създаването на адаптивни, иновативни решения за отбрана", каза Доброслав Димитров от Консултативния съвет на БАСКОМ, цитиран в съобщението. Друг член на съвета, Георги Шарков допълни, че устойчивостта и защитата на критичната инфраструктура са част от националната сигурност. "Тя не е само енергетика, транспорт и съобщения, а включва и вода, образование, правна система, публични услуги - всичко, което държи държавата стабилна", отбеляза той. Димитър Димитров от УС на БАСКОМ определи като позитивна готовността на държавата да работи съвместно с технологичния сектор в изработването на новата отбранителна парадигма.

Пулсът на ИТ индустрията и визията на БАСКОМ бяха сред ключовите теми на срещата на технологичните лидери. "Есента е времето, в което проверяваме пулса на индустрията - къде сме, какво се случва, накъде отиваме, къде са иновациите и какви са темите в диалога с държавата", каза Крум Хаджигеоргиев, председател на УС на БАСКОМ, цитиран в съобщението.

Илия Кръстев, председател на УС на Българска работодателска асоциация иновативни технологии - БРАИТ, в която БАСКОМ е активен член, очерта нуждата от по-дългосрочна държавна стратегия и позиционирането на технологичния сектор при ефективното инвестиране на новите европейски средства, предназначени за киберсигурност, отбрана и образование.



Динамиката на пазара и големите софтуерни сделки в региона през изминалата година също бяха теми на есенната среща на ИТ лидерите, посочват от асоциацията.



Асоциацията продължава да работи за създаване на Сдружение на технологичните училища в България, както и за подобряване на програмата "Дигитална раница", която все още не разгръща пълния потенциал за развитие на дигитални умения в училище, посочват от асоциацията.