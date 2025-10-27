Заради авариен ремонт на електропреносната мрежа за кратко ще бъде ограничавано движението по пътя Русе-Велико Търново утре, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ).

На 28 октомври, между 10:15 ч. и 11:15 ч., на три кратки интервала от около 5 минути ще се ограничи движението при 78-и км на път I-5 Русе – Габрово, област Велико Търново, в района на село Петко Каравелово. Временната промяна е поради авариен ремонт на електропреносната мрежа. По време на спиранията автомобилите ще изчакват на място, като трафикът ще се регулира с пътни знаци и сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, призоват още от АПИ.