Заради авариен ремонт на електропреносната мрежа за кратко ще бъде ограничавано движението по пътя Русе-Велико Търново утре

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
БТА, На снимката: Великотърновска област - път. Снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново,  
27.10.2025 18:08
 (БТА)

Заради авариен ремонт на електропреносната мрежа за кратко ще бъде ограничавано движението по пътя Русе-Велико Търново утре, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ).

На 28 октомври, между 10:15 ч. и 11:15 ч., на три кратки интервала от около 5 минути ще се ограничи движението при 78-и км на път I-5 Русе – Габрово, област Велико Търново, в района на село Петко Каравелово. Временната промяна е поради авариен ремонт на електропреносната мрежа. По време на спиранията автомобилите ще изчакват на място, като трафикът ще се регулира с пътни знаци и сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, призоват още от АПИ. 

/ВД/

