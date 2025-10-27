Общинските съветници в Мездра гласуваха да бъде създаден Общински фонд „Култура“ по време на днешното редовно заседание, на което бе приет и Правилник за дейността на фонда.

Предложението бе направено от кмета Иван Аспарухов, който посочи, че със средствата от фонда ще бъдат финансирани проекти и програми за осъществяване на дейности и събития в областта на културата, в това число фестивали и културни събития с българско и международно участие. Ще се подпомагат дейности и събития в сферата на любителското изкуство, както и дейности и събития за популяризиране на културните прояви на територията на община Мездра. Чрез новия фонд ще насърчи създаването и развитието на конкурентоспособен културен продукт, както и конкурсното начало за различните културни субекти, опериращи в сферата на културата.

Според правилата за получаване на средства от фонда ще могат да кандидатстват всички юридически и физически лица, включително организации с нестопанска цел, културни институти, както и отделни дейци на културата. Средствата ще се предоставят на конкурсен принцип, при класирано проектно предложение, след решение на Експертна комисия.

Бе записано, че се допуска предварително изпълнение на решението на Общинския съвет.